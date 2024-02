Il Banco Marchigiano Subissati inizia la seconda fase vincendo Senigalliesi ok in rimonta a Casette d'Ete

147 Letture Sport

Nero-azzurre corsare nel difficile campo di Casete d’Ete espugnato al quinto set dopo aver subito un passivo di 2-1.



Debutto positivo dunque per il Banco Marchigiano Subissati nella prima partita della seconda fase, giocata senza il centrale Sara Lombardi ferma per il serio infortunio al ginocchio occorso all’inizio della finale di Coppa Marche (un augurio di pronto ritorno a Sara).

A sostituirla (con una bella prestazione) l’esperta Valentina Tozzo, a sua volta rimasta ferma per quasi tre mesi per un problema al polpaccio.

Una partita altalenante per le senigalliesi che dopo aver iniziato in sicurezza e chiuso senza particolari affanni il primo parziale, hanno ceduto nel secondo e terzo set pur arrivando sempre a confezionare un discreto vantaggio poi vanificato dal gioco generoso (soprattutto in difesa e spesso con un servizio molto efficace) delle padrone di casa.

Sul 2-1 le ragazze dei coach Paradisi e Mazzoli hanno suonato la carica e, punto dopo punto, con Sonia Barbetta e Julia Gordon sugli scudi, sono riuscite a riprendere in mano una partita che sembrava compromessa.

In classifica Amandola guadagna un punto ma il Banco Marchigiano Subissati rimane in testa con 16 punti a +1 e si appresta ad affrontare Urbino sabato prossimo 2 marzo alle ore 21 a Corinaldo.