Marche, a 146 Comuni fondi per abbattere barriere architettoniche negli edifici privati Approvate da Giunta regionale procedure per utilizzare contributi

411 Letture Politica

Sono state approvate dalla Giunta regionale le procedure per utilizzare i fondi statali assegnati nel 2024 alla Regione Marche per l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, stabilendo anche i criteri per il relativo riparto.

Le risorse ammontano a € 3.038.842,64 e sono ripartite tra 146 Comuni.