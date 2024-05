Convegno all’Auditorium San Rocco organizzato da A.P.E.I. Marche Giovedì 30 maggio si parlerà del nuovo albo professionale per pedagogisti ed educatori professionali

Il 30 maggio alle 18.00 nell’auditorium S. Rocco di Senigallia, A.P.E.I. Marche – Associazione Professionale dei Pedagogisti ed Educatori Professionali – sarà lieto di presentarsi ai presenti in un convegno che avrà come oggetto di discussione la recentissima L.55/2024 approvata dalla Camera dei Deputati e inerente alle disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

L’istituzione di un albo professionale è infatti un passo molto importante per il riconoscimento delle professioni educative e per la dignità e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da operatori e operatrici del settore.

Gli interventi saranno focalizzati in particolare sulla conoscenza e approfondimento degli articoli e delle disposizioni che compongono il testo di legge: un importante incontro per conoscere le prospettive e i cambiamenti che interesseranno professionisti e professioniste nel prossimo futuro.