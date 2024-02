Le ragazze dell’US Pallavolo Senigallia affrontano le Final Four di Coppa Marche Il Banco Marchigiano Subissati scenderà in campo sabato 17 febbraio a Offagna contro il Telusiano

107 Letture Sport

Appuntamento con la storia per la squadra femminile dell’US Pallavolo Senigallia, sponsorizzata Banco Marchigiano Subissati. Le neroazzurre, che stanno avendo un cammino da record nel campionato di serie C (primo posto nella stagione regolare conquistato con ampio anticipo) da sabato 17 cercano la vittoria in Coppa Marche nelle Final Four che partono domani.

Alle ore 21 le due semifinali: a Polverigi l’Edilmonaldi San Benedetto del Tronto affronta l’Urbania; alla stessa ora, ma nel palasport di Offagna, il Banco Marchigiano Subissati sfida il Telusiano.

Il sestetto di coach Roberto Paradisi è dunque l’unica formazione della provincia di Ancona che può aggiudicarsi la Coppa, primo obiettivo di una stagione che nella seconda parte vedrà le neroazzurre cercare una storica promozione in serie B: non era l’obiettivo iniziale “ma dopo una fase regolare con un solo ko abbiamo il dovere di provarci – sottolinea Paradisi – Se la capolista vi rinunciasse, tradirebbe lo spirito dell’agonismo”.

Prima però c’è la Coppa, ed è già un appuntamento storico perché l’US non era arrivata in precedenza nemmeno alla Final Four. Gara unica: chi vince sabato si affronta domenica, nella finale per il titolo a Corridonia, alle ore 17.30.