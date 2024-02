A Senigallia, “Giuseppe Mazzini l’attualità del pensiero politico, sociale ed economico” Un evento promosso da UIL Marche, Associazione Mazziniana Italiana sez. Ancona, Lucifero e Centro Cooperativo Mazziniano

Venerdì 2 febbraio appuntamento alle 16.30 con Giuseppe Mazzini presso la sala conferenze del Centro Cooperativo Mazziniano in via Giuseppe Chiostergi 10.

L’evento “Giuseppe Mazzini l’attualità del pensiero politico, sociale ed economico” è il risultato della fattiva e proficua collaborazione tra UIL Marche, Associazione Mazziniana Italiana sezione di Ancona, Lucifero giornale repubblicano fondato nel 1870 e Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero e Azione” di Senigallia.

Parlare di Mazzini significa parlare di un pensatore originale, di un personaggio che ogni volta che si legge, magari credendo di averlo compreso definitivamente, ci si accorge che eventi ed idee ci sono sfuggiti o li abbiamo mal valutati.

Come qualcuno ha affermato bisogna accostarsi al suo pensiero con animo puro, con occhi innocenti e non possiamo soffermarci alla superficie delle sue parole, ma è necessario entrare nella sostanza.

Occorre quindi uscire dagli stereotipi in cui viene ancor oggi colpevolmente relegato e contrastare le strumentalizzazioni di coloro che sono alla ricerca di immaginarie parentele per “nobilitare” le proprie azioni politiche rilanciando slogan o interpretazioni che nulla hanno a che vedere con il suo democratico ed universale pensiero.

Le relazioni saranno tenute dalla Segretaria Generale della UIL Marche Claudia Mazzucchelli, dal Segretario Generale UIL-FEP Domenico Proietti, dal Presidente della Associazione Mazziniana Italiana Michele Finelli e dal professore Roberto Balzani, ordinario di Storia all’Università di Bologna e neo Presidente del Museo storico della Liberazione che si trova a Roma in via Tasso, nello stesso edificio utilizzato durante l’occupazione nazifascista di Roma come luogo di reclusione, di sevizie e di feroci torture da parte delle SS.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro.

Dagli Organizzatori