Il Calice Racconta: un successo enoturistico all’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia Esplorando le eccellenze enogastronomiche marchigiane tra degustazioni, innovazioni e opportunità nel settore HO.RE.CA.

Il 30 gennaio 2024 ha visto la terza edizione de “Il Calice Racconta”, un evento di grande risonanza dedicato al mondo del vino e dell’enoturismo marchigiano. L’iniziativa si è svolta presso l’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia (AN), diventando un vero e proprio hub per il settore.

L’evento, Istituto Alberghiero Panzini S.C.R.L. – Società cooperativa Senigallia, ha attirato un Istituto Alberghiero Panzini. Con oltre 50 espositori, la giornata è stata ricca di opportunità di networking per operatori del settore HO.RE.CA. (Hotel, Ristoranti, e Caffè).

Dalle 10:00 alle 18:00, l’Istituto Alberghiero Panzini è stato il fulcro delle attività, con workshop dedicati ai ristoranti, strutture ricettive, wine bar/locali, enoteche e distributori. L’evento non si è limitato alla mera esposizione di prodotti, ma ha offerto anche spazio a momenti interattivi come show cooking e incontri tematici.

Le degustazioni selezionate hanno permesso ai partecipanti di immergersi nelle eccellenze enogastronomiche della regione, presentando le ultime tendenze nel mondo del vino. Gli aggiornamenti su eventi esclusivi hanno fornito un’opportunità per rimanere informati sulle iniziative future nel settore.

La diversificazione dell’offerta è stata uno dei punti di forza dell’evento. Oltre al vino, hanno avuto un ruolo di primo piano anche altri prodotti locali, tra cui birra, miele e formaggi. L’apprezzamento crescente dei consumatori per la birra ha messo in luce nuovi sviluppi nelle preferenze delle bevande nella regione, offrendo ai partecipanti una prospettiva più ampia sul panorama delle bevande locali.

Non solo prodotti alimentari, ma anche l’introduzione di strumenti tecnologici ha contribuito a rendere l’evento completo. Dall’utilizzo di calcolatori di cassa avanzati a nuovi strumenti per la cucina come forni, abbattitori e bollitori, l’innovazione è stata al centro della discussione.

Un altro aspetto rilevante è stato il coinvolgimento delle aziende del settore nella ricerca di personale. Questo ha fornito un’opportunità preziosa per chi cerca occupazione nel settore enogastronomico e per le aziende che cercano figure professionali qualificate.

L’entusiasmo dei partecipanti e il successo dell’evento dimostrano che “Il Calice Racconta” è destinato a diventare un appuntamento annuale di riferimento per tutti gli appassionati di enoturismo e operatori del settore. La crescita costante di questa iniziativa offre ulteriori prospettive per la promozione delle eccellenze marchigiane nel mondo.

L’evento è stato realizzato nell’ambito del Bando Regionale Enoturismo delle Marche: Dalla Vigna alla Tavola.