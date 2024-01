Dal 2024-2025 previsti dieci nuovi percorsi a indirizzo musicale nelle Marche Coinvolti altrettanti istituti scolastici in tutta la regione, tra i quali l'IC Ostra

Dieci nuovi percorsi a indirizzo musicale nelle Marche (due per ogni provincia) nelle scuole secondarie di primo grado a partire dall’a.s. 2024-25. L’ufficio Scolastico Regionale ha autorizzato in provincia di Ancona l’Ic Ostra e l’Ic “G. Solari” di Loreto; in provincia di Ascoli Piceno l’Ic Interprovinciale dei Sibillini e l’Ic Folignano-Maltignano; in provincia di Fermo l’Ic “G.Cestoni” di Montegiorgio e l’Ic “Rodari-Marconi” di Porto Sant’Elpidio; in provincia di Macerata l’Ic “Beniamino Gigli” di Recanati e l’Ic “Via Tacito” di Civitanova Marche; in provincia di Pesaro Urbino l’Ic Sant’Angelo in Vado e l’Ic “G.Lanfranco” di Gabicce Mare. I nuovi percorsi si aggiungono alle 38 istituzioni scolastiche marchigiane presso cui erano già attivi corsi ad indirizzo musicale.