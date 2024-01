Per Senigallia Concerti, al Teatro La Fenice si esibirà il Trio Chagall Domenica 14 gennaio alle ore 17 i vincitori della prestigiosa "Schoenfeld International String Competition" di Harbin, Cina

Il 14 gennaio pomeriggio, alle ore 17, per la rassegna di Senigallia Concerti, stagione concertistica promossa dal Comune di Senigallia, dall’Associazione Lemuse, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, si esibirà il Trio Chagall.

L’ensemble, fondato nel 2013, è composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte).

Distinto in concorsi internazionali, tra i quali ricordiamo quello ottenuto alla ventesima edizione del “Premio Trio di Trieste” e, recentemente al prestigiosissimo “Schoenfeld International String Competition” di Harbin, in Cina, dove è stato il più giovane ensemble da camera ad essere stato premiato nella storia della manifestazione. Ha inoltre ottenuto l’Amadeus Factory nel 2018, il “Giovanna Maniezzo”, dalla Giuria dell’Accademia Musicale Chigiana, e la nomina di “Ensemble dell’anno 2020/2021” da Le Dimore del Quartetto.

Questi giovanissimi esecutori, età media vent’anni, invitano il pubblico a soffermarsi su due tappe della curiosa vicenda storica del trio per archi e pianoforte. Nato a fine ‘700, quando al clavicembalo si sostituisce il pianoforte e bisogna ristabilire gli equilibri che nel corso dell’ultimo secolo e mezzo si erano creati tra archi e tastiera, il genere viene stabilizzato da Haydn, divenendo un vero e proprio genere ‘da concerto’ solo con Beethoven, ed è a Beethoven che si ispirano gli autori successivi, come fa Mendelsshon nel Trio op. 49, che è il primo elemento del dittico musicale proposto dal Trio Chagall.

Con un salto di quasi cento anni, il secondo brano in programma ci porta a metà Novecento, quando il genere cameristico si adegua con duttilità ad esprimere la sintesi di un pensiero estetico con un linguaggio aggiornato e innovativo. Proprio come nel Trio n.2 di Shostakovich, autore la cui esperienza artistica è condizionata dai mutamenti estetici avvenuti in Unione Sovietica nella prima metà del XX secolo. Composto durante la seconda guerra mondiale, per questa ragione il brano alterna una forte colorazione drammatica a momenti di accesa elegia e a squarci di danza grottesca.

Programma nel dettaglio:

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Trio n. 1 in re minore op. 49

Molto allegro e agitato Andante con moto tranquillo Scherzo. Leggero e vivace Finale. Allegro assai appassionato

Dmitrij Šhostakovich(1906-1975)

Trio n.2 in mi minore op. 67

Andante Allegro con brio Largo Allegretto

Biglietti

Intero € 15, ridotto € 10

Orari biglietteria Teatro La Fenice

Giovedì, venerdì e sabato ore 17-20;

giovedì e sabato anche ore 10.30-12.30;

concerti domenicali: apertura biglietteria ore 15

Info, prenotazioni, prevendite

Teatro La Fenice

071 7930842 negli orari di apertura indicati;

335 1776042 lunedì/venerdì ore 9.30-12.30;

www.fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it

AMAT 071 2072439 – www.marchefestival.net

Vendita online

www.vivaticket.com