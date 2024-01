Pioggia e vento, allerta meteo a Senigallia Di colore giallo, per tutta domenica 7 gennaio

La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso il messaggio di Allertamento n.3 per vento e pioggia valido per tutta la giornata di domani 7 gennaio 2024.

FENOMENI:pioggie sparse a carattere di rovescio maggiormente insistenti nella prima parte della giornata.

Venti: moderati nord orientali.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.