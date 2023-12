Economia e attività produttive 2023 nel territorio del Misa e del Nevola Bilancio di fine anno dell'associazione Giomarche, che riunisce imprenditori di vari settori

Da una valutazione di Giomarche (associazione imprenditori operativa su tutto il territorio) il 2023 è iniziato con una serena prospettiva da parte degli imprenditori della manifattura, del turismo, delle costruzioni e dell’agroalimentare, dal mese di giugno in poi sono aumentate le conseguenze per il maggiore costo del denaro e conseguenti restrizioni bancarie che hanno condizionato molte attività e un calo della domanda a partire dall’autunno, dal mese di novembre alcune aziende hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione per una parte dei loro dipendenti, contestualmente al calo degli ordinativi si è verificato un lieve calo dei costi dell’energia e delle materie prime che hanno permesso alle aziende di mantenere gli utili nonostante il calo dei fatturati.

Per il 2024 sembra scongiurato un’ulteriore calo della domanda nel settore manifatturiero e del turismo mentre restano le difficoltà per trovare manodopera con un minimo di formazione indispensabile per meglio utilizzare le nuove tecnologie e mantenere la competitività sui mercati che in questo momento sembra essere la maggiore preoccupazione per il manifatturiero non escluso le attività turistiche mentre i settori delle costruzioni e dell’immobiliare saranno fortemente condizionati dalle restrizioni da parte del governo e dal sistema bancario per l’elevato costo del denaro.

Riccardo Montesi

Presidente Giomarche