“Oltre 40.000 presenze in meno tra gennaio ed agosto a Senigallia” Pagani: "stiamo perdendo la nostra centralità turistica"

Era una sensazione che molti senigalliesi hanno avuto durante la stagione estiva, sempre smentita fino a tutto agosto da Sindaco e Presidente dell’Associazione Albergatori.

Ma ora abbiamo i dati, benché ancora non perfettamente definitivi, da parte del settore statistico della Regione Marche: le strutture ricettive di Senigallia, da gennaio ad agosto, hanno perso ben 40.144 presenze turistiche rispetto all’anno precedente. In “soldoni” un mancato incasso di oltre 8 milioni di euro per alberghi, campeggi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari della nostra città. Dopo il pirotecnico ottimismo estivo del Sindaco ci stavamo meravigliando del suo lungo e inquietante silenzio, oggi ne abbiamo capito il motivo.

Per una analisi più approfondita sarà necessario attendere i dati di fine anno e la loro suddivisione su base mensile ma già da oggi possiamo dire che l’improvvisata programmazione dell’ultimo minuto ha dato i suoi risultati, in negativo: non solo 40 mila presenze in meno ma anche 12.033 ospiti che quest’anno, rispetto al 2022, non hanno scelto Senigallia per le loro vacanze nemmeno per una notte. Quest’ultimo dato ci allarma molto, è il segnale che Senigallia non ha più appeal per attrarre nuove fette di mercato, anzi perde anche quelle che aveva già acquisito!

Durante le recenti stagioni turistiche Senigallia ha progressivamente perso il suo ruolo di centralità che per anni ha avuto a livello regionale a causa di una carente promozione della sua immagine turistica, di una programmazione di eventi avvenuta all’ultimo momento e soprattutto priva di manifestazioni di rilievo (ad eccezione del Summer Jamboree) con reali potenzialità di attrattività turistica, di una città senza cura dei luoghi quotidiani del vivere turistico (un esempio per tutti: le siepi del lungomare di levante lasciate in abbandono per tutta l’estate e potate a metà ottobre a stagione turistica conclusa).

Continuiamo a dire che il turismo della nostra città si merita una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, è una voce importante della nostra economia cittadina e il ruolo dell’amministrazione comunale non può essere solamente quello delle passerelle sui palchi e palchetti estivi. Mi sembra veramente poco e non rispettoso della nostra storia turistica!

Stefania Pagani

Vola Senigallia