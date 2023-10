Visite senologiche gratuite all’Ospedale di Senigallia In collaborazione con A.N.D.O.S. per l'Ottobre Rosa

Anche quest’anno torna l’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno nell’ambito della manifestazione “Ottobre Rosa” presso l’Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia della AST di Ancona, per diffondere a tutta la cittadinanza il messaggio che la prevenzione è l’arma più efficace contro le malattie cronico-degenerative tra cui il tumore.

Grazie alla collaborazione delle specialiste dell’Unità di Senologia coordinate dalla Dott.ssa Valeria Benigni della Direzione Medica Ospedaliera di Senigallia e all’ANDOS Comitato di Senigallia O.D.V. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, Presidente Dott.ssa Fulvia Principi, sono state organizzate visite senologiche gratuite per tutte le donne che vorranno sottoporsi al controllo clinico.

La Dr.ssa Raffaella Ridolfo dell’UOSD Senologia, le Dott.sse Teresa Abbattista, Enrica Ciabattoni, Daniela Irimia dell’UOSD Radiologia e la Dott.ssa Federica Freddari dell’UOSD Oncologia, saranno disponibili ad incontrare le donne e le ragazze che lo desiderino per visite e colloqui individuali, per consigli sui corretti comportamenti da seguire per prevenire il tumore al seno.

La campagna di prevenzione, che ogni anno riscuote molto successo anche tra le donne più giovani, sempre più attente alla propria salute si svolgerà presso l’Ospedale di Senigallia come da calendario sotto indicato dal 16 al 31 ottobre 2023

Martedi 17

13.00-14.00 Sala Rosa ANDOS 6° piano Ospedale Monoblocco

15.30 -16.30 Sala Rosa ANDOS 6° piano Ospedale Monoblocco

Martedi 24

13.00-14.00 Sala Rosa ANDOS 6° piano Ospedale Monoblocco

15.30-16.30 Sala Rosa ANDOS 6° piano Ospedale Monoblocco

Giovedi 26

14.00-16.00 Senologia presso Radiologia Ospedale

Martedi 31

13.00-14.00 Sala Rosa ANDOS 6° piano Ospedale Monoblocco

15.30-16.30 Sala Rosa ANDOS 6° piano Ospedale Monoblocco

Per informazioni e prenotazione degli appuntamenti ci si può rivolgere alla Segreteria Organizzativa ANDOS Comitato di Senigallia O.D.V. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Tel. 347.1313584.