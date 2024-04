Apertura straordinaria del botteghino del Teatro La Fenice lunedì 29 aprile Iniziativa per la Giornata Internazionale della Danza

Gran finale al Teatro la Fenice di Senigallia sabato 11 maggio con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala diretta da Frédéric Olivieri nel “Gala tra classico e contemporaneo”.

L’evento, di altissimo profilo e in unica data delle Marche, chiude il cartellone proposto da Comune di Senigallia e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche.

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, lunedì 29 aprile, Comune e AMAT hanno predisposto un’apertura straordinaria del botteghino del Teatro La Fenice (aperto dalle 17 alle 20) con la possibilità di acquistare il biglietto per il “Galà” al prezzo speciale di 10 euro (valido in tutti i settori).