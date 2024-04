Conto alla rovescia per la terza edizione di “Mi Vola il Gusto” Molti gli eventi e le iniziative che si svolgeranno durante tutti i week-end di maggio

Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli, i nove comuni della Val Mivola, sono pronti ad accogliere tutti i visitatori con una nuova edizione di MI VOLA IL GUSTO. Aperture straordinarie ed eventi imperdibili permetteranno di scoprire le ricche tradizioni enogastronomiche della regione, con un’ampia selezione di degustazioni proposte dai numerosi ristoranti partecipanti. Chiunque lo desideri potrà assaporare menu composti da prelibatezze e piatti tipici locali, accompagnati da visite guidate alle cantine e aziende agricole della zona.

Ma il palinsesto non si limita all’ottimo cibo: in programma, tanti momenti di cultura e di divertimento grazie alle molte visite guidate ai musei e ai luoghi di interesse, all’intrattenimento per i più piccoli e agli itinerari guidati gratuiti a piedi o in bicicletta, che permetteranno a tutti di immergersi nella straordinaria bellezza naturale che caratterizza questo territorio così ricco di storia e tradizioni.

ARCEVIA

In occasione di MI VOLA IL GUSTO, venerdì 3 maggio è in programma l’inaugurazione della mostra di Mabel Morri “I padri e le madri costituenti”, visitabile presso il centro culturale fino al 12 maggio. Sabato 4 maggio, invece, si terrà il “Giro dei Cippi”, la deposizione dei fiori nei principali luoghi della memoria del territorio comunale con un concerto presso la Cantina di Bacco. Domenica 5 maggio, ci sarà invece la Commemorazione per l’80° Anniversario dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo.

Inoltre, per gli amanti degli sport all’aria aperta, sabato 4 maggio e sabato 18 maggio Arcevia Outdoor exp, in collaborazione con l’Aps Per Terra ed il patrocinio del comune di Arcevia, propone due escursioni: la prima, un’esperienza cicloturistica ad anello adatto a mountain bike o gravel di alcuni castelli di Arcevia, tra strade secondarie, strade bianche e di campagna, attraversando parte del territorio arceviese per ammirare la bellezza della collina circostante. Durante l’escursione si visiterà il castello di Loretello, dove avrà luogo una degustazione di vino e olio di produzione propria presso le Cantine Politi, per poi visitare il castello di San Pietro, Palazzo e Caudino. La seconda, invece, è un’esperienza trekking ad anello tra leggende e storia del territorio: immersi nel verde del monte Sant’Angelo di Arcevia, lungo vecchie strade e sentieri attraversando boschi, pinete, ruderi e cave abbandonate, si giungerà al Sasso del diavolo per poi salire al santuario di San Michele Arcangelo dove si può godere di un’ampia vista dall’appennino al mare. Al rientro, per chi avrà il piacere, c’è la possibilità di degustare su prenotazione i piatti preparati appositamente dal ristorante “La Baita”.

BARBARA

Nel comune di Barbara sono in programma diverse attività: in collaborazione con lo “SPUNK – Laboratorio di Contaminazione Culturale” si inizierà venerdì 3 maggio presso il cinema/teatro Odeon con lo spettacolo per Bambini e Genitori “Pandora 2.0 – che futuro immaginiamo e desideriamo” a cura di CasArte. Sabato 4 e domenica 5 maggio, sempre lo SPUNK in collaborazione con la libreria per ragazzi “KAMILLO” di Senigallia torna “CIURMA!”, la terza edizione del festival dedicato alla lettura per l’infanzia e non solo. Quest’anno il festival sarà dedicato alla Fotografia con laboratori, eventi, spettacoli, musica e mercatino.

Per quanto riguarda le attività all’aperto, sabato 4 maggio è in programma la passeggiata naturalistica “Barbara A Spasso” attraverso i percorsi campestri fino alle cascate del fiume Nevola.

Domenica 5 maggio, invece, si terrà la Festa del SS. Crocefisso “Miracoloso”, per immergersi in una festa secolare e rivivere le tradizioni storiche del borgo, e nel pomeriggio tanti “giochi di una volta”, musica e balli, immersi nel verde.

CASTELLEONE DI SUASA

A Castelleone di Suasa è prevista l’apertura straordinaria del Parco Archeologico di Suasa e del Museo Civico Archeologico “A. Casagrande”, tutti i sabati e domenica dalle 16:00 alle 19:00. Sabato 18 maggio, poi, per la “Notte dei Musei”, l’apertura straordinaria dalle ore 19 alle ore 24 con ingresso gratuito.

Molte saranno, inoltre, le cantine e aziende agricole del territorio che aderiranno all’iniziativa con degustazioni di prodotti tipici.

Tutti i sabati di Maggio Degustazione in Cantina Venturi.

Tutti i sabati e domeniche di Maggio Degustazione presso azienda Agricola “La tradizione”.

Tutti i sabati e domeniche di Maggio Degustazione presso Cantina Suasa.

Sabato 11 e domenica 12 Maggio Degustazione di Miele e Cipolla di Suasa presso Sgreccia Stefano.

CORINALDO

Anche Corinaldo parteciperà il 18 maggio alla “Notte dei Musei” con aperture straordinarie della Pinacoteca Claudio Ridolfi, Sala del Costume e delle tradizioni popolari, il Tesoro ritrovato. La tomba del Principe di Corinaldo (mostra archeologica) e del Teatro Goldoni, e si organizzerà una visita guidata al Parco di Villa Cesarini. Domenica 12 maggio alle ore 16 alla Chiesa dell’Addolorata si svolgerà “Chiese Aperte XXX edizione” e a seguire visita guidata della chiesa, ex convento Benedettine, Oasi Santa Maria Goretti, Cantoria Lignea, Organo Callido, Cripta Santa Maria Goretti.

OSTRA

Ad Ostra, in occasione di MI VOLA IL GUSTO, sabato 11 maggio la chiesa dei Santi Francesco e Lucia, un vero e proprio scrigno d’arte, sarà aperta al pubblico per presentare la Tela “Vergine del Rosario con S. Domenico e S. Francesco”, della bottega di Federico Barocci, rientrata da un recente intervento di restauro. Per l’occasione si esibirà il Coro femminile “Città di Ostra”, diretto dal maestro Paolo Pucci. Inoltre, sarà possibile cenare all’aperto, presso la limitrofa piazzetta Gherardi.

Sabato 18 e domenica 19 maggio, poi, per la “Notte dei Musei”, gli spazi del Museo Comunale “Città di Ostra” diventeranno il luogo dove approcciare l’arte, declinata in tante sue forme, attraverso percorsi sensoriali dedicati. I visitatori potranno fare esperienze legate ai cinque sensi, in una proposta complessiva di promozione del benessere.

Infine, domenica 26 maggio si terrà una Scampagnata in paese: giochi, laboratori e musica nella piazza del paese per grandi e piccini. Per chi lo desidera, potrà iscriversi anche al concorso: “Il miglior piatto con le FAVE”, in ricordo di una festa tradizionale ostrense del passato. I vincitori saranno individuati a insindacabile giudizio di una giuria di esperti.

OSTRA VETERE

Nel fine settimana del 18 e 19 maggio, verranno aperte in via eccezionale alcune delle taverne di Montenovo in Festa, vere e proprie grotte medievali divenute poi cantine dei palazzi privati del centro all’interno del centro storico che proporranno piatti della tradizione. La domenica pomeriggio, dalle ore 15 in poi, in piazza della libertà, si terranno giochi di animazione e momenti di intrattenimento per bambini, uno spettacolo di danza ColorArte a cura dell’Associazione My Dance e la presentazione del libro “OSTRANAVE” a cura di “Un Cuore…Mille Cuori Onlus”.

Sabato 18 maggio si potrà partecipare a una passeggiata con guida al centro storico di Ostra Vetere, con a seguire una merenda ai Giardini di Nassyria.

Lo stesso week end, verrà organizzata una Escape Room al palazzo de Pocciantibus dal titolo “Mistero al convento” organizzata dall’Associazione Trova Loco.

SENIGALLIA

Anche a Senigallia il programma, in occasione di MI VOLA IL GUSTO, sarà ricchissimo di eventi: il 1° maggio si terrà il Vintage Market presso la Ex-Pescheria Foro Annonario. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio, invece, è in programma il Trofeo Vesmaco Città di Senigallia “Sergio Rossi”, un trofeo internazionale di pattinaggio presso il Pattinodromo comunale “F. Stefanelli” Centro sportivo Saline. E ancora, negli stessi giorni, dalle 10 alle 20 presso Piazza del Duca, l’incontro FIORI & LIBRI, per scoprire tutto sul mondo dei fiori e delle piante decorative.

Da venerdì 4 a lunedì 6 maggio si terrà il Festival del Gusto presso l’Ex-Pescheria Foro Annonario e l’Auditorium San Rocco. Dal 10 al 12 maggio, poi, la Sagra del Carciofo e sabato 11 e domenica 12 maggio, presso i Portici Ercolani si terrà il mercatino artigianale Artigianato sotto i portici.

Dal 17 al 19 maggio ci sarà il Mercato Europeo sul Lungomare Marconi e Alighieri.

Il fine settimana del 18 e 19 maggio, per la “Notte dei Musei”, un grand tour dei Musei, con visite guidate, mostre e workshop. Dal 22 al 26 maggio, poi, si terrà la 14^ edizione di Fosforo – La festa della scienza presso il Centro storico. Infine, domenica 26 maggio, dalle 10 alle 18, presso i Portici Ercolani, l’”Antiquariato alla Vecchia Filanda”, una Mostra mercato di antiquariato, collezionismo e modernariato. Sabato 11 e sabato 18 maggio Visita guidata che tocca i luoghi vissuti e fotografati dai grandi maestri del gruppo Misa e da chi li ha preceduti a cura di Senigallia Città della Fotografia

Al termine ci sarà una piccola degustazione.

SERRA DE’ CONTI

Il 19 maggio, Serra de’ Conti aderirà alla “Notte dei Musei”: sarà possibile visitare la mostra “Ezio Bartocci: Visionario, tra sacro e profano” con una finestra sull’arte contemporanea. Su prenotazione sarà inoltre possibile organizzare una visita guidata di Serra de’ Conti, un tour esclusivo nella storia della comunità. Inoltre, a Palazzo Palazzi, cuore storico di Serra de’ Conti, sarà possibile partecipare a un viaggio sensoriale tra i migliori prodotti enogastronomici locali con 10 produttori di vino pronti a far assaggiare e amare i loro nettari.

Poi, il 25 maggio è in programma “Nottenera Junior”, una festa dei bimbi e dei ragazzi, di tutte le scuole, delle famiglie e della comunità, e sarà messo in scena lo spettacolo teatrale di CasArte, Radici di Speranza, con ragazzi della classe 4 e 5 della scuola primaria.

TRECASTELLI

Infine, Trecastelli organizzerà tutti i weekend l’iniziativa “Passeggiate e Cibo” a cura dell’Associazione Sportiva Equistelle in collaborazione con il ristorante “La Tranquera Osteria”: delle occasioni per avvicinarsi al cavallo con passeggiate e lezioni accompagnate da aperitivi e cene in una location incantevole tra fiume e laghi.

Sabato e domenica 11 e 12 maggio, poi, presso la località Castel Colonna, si terrà l’evento “Saperi e Sapori al Borgo”.

Inoltre, domenica 26 maggio è in programma una visita guidata del Museo Nori De’ Nobili dalle 10.30 alle 12.30 con degustazione di prodotti tipici nella forma del brunch presso la pizzeria GUSTO’ di Trecastelli.

Il programma completo della manifestazione con l’elenco dei ristoranti e cantine aderenti e con l’indicazione dei percorsi e degli eventi speciali è consultabile sul sito www.valmivola.com e sui profili social della Valmivola.

