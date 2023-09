Senigallia ospita il 2° Meeting Umbria-Marche dei Giovani della Croce Rossa Italiana Si svolgerà domenica 1° ottobre

Il prossimo 1° ottobre la città di Senigallia si tingerà di rosso in occasione della seconda edizione del Meeting interregionale Umbria-Marche dei Giovani di Croce Rossa italiana.

L’incontro, organizzato dai giovani volontari appartenenti ai due comitati Regionali poc’anzi citati, si propone come momento di confronto e di crescita sugli obiettivi e le sfide strategiche della Croce Rossa Italiana.

In particolare, ci si concentrerà su alcuni temi importanti e attuali come quelli del Cambiamento climatico, degli Stili di vita sani, della Cooperazione Internazionale, del Team building, dell’Educazione alla pace e della Donazione del sangue.

Durante il meeting, alcune centinaia di giovani volontari CRI provenienti da Marche e Umbria, con la partecipazione di una rappresentativa abruzzese, si “sfideranno” in una “sana competizione”” che comprenderà diversi scenari allestiti nei luoghi più caratteristici della città, trasformati per l’occasione in veri e propri teatri di intervento.

I partecipanti si confronteranno anche su “prove” di carattere trasversale sulle tematiche di Croce Rossa.

Una giuria specializzata assegnerà un punteggio a ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza.

Sarà la somma dei punteggi ottenuti nelle varie operazioni a determinare la classifica finale e a decretare la squadra vincitrice, che a novembre accederà alla fase finale in Emilia-Romagna.