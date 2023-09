Numerosi partecipanti ad “Amici del nuoto – Senogallica Mare Magnum Ludis Iungit” L'iniziativa promossa dal Panathlon Club International Senigallia si è svolta sabato 9 settembre in mare e... a tavola

Grande successo per la manifestazione “Amici del nuoto – Senogallica Mare Magnum Ludis Iungit” promossa e organizzata dal Panathlon Club International di Senigallia.

Numerosi i partecipanti che hanno nuotato nel mare senigalliese nella bella giornata di settembre di fronte a un pubblico numeroso e incuriosito dal folto gruppo di atleti che ha dato il via e accompagnato la nuotata.

Atleti e appassionati si sono ritrovati ai Bagni Roberto n.44 di Senigallia, all’interno di un progetto seguito da Vittorio De Salsi Fiduciario CONI Marche per Senigallia e Comuni della Val Di Nevola e Stefano Ripanti vice Governatore Area 5.

Presenti alcuni dei più grandi Campioni del Nuoto Italiano e del Mondo, come Andrea Prayer, oggi Presidente della Commissione Europea per il Nuoto di fondo e Membro della Commissione Mondiale. Diversi nuotatori fedelissimi del nuoto master di Senigallia hanno fatto inoltre da cornice per una nuotata non competitiva, assieme a Franco Muscarà Presidente Salvamento La Spezia e a tre grandi Campioni del Mondo, il Triestino Dino Schorn, e il Marchigiano Luca Di Iacovo. Tra gli atleti partecipanti ricordiamo anche Sergio Chiarandini, pluripremiato ai Campionati del Mondo in acque libere. Presenti inoltre molti super atleti di oggi e di ieri accompagnati da atleti del Nuoto Master di Senigallia e le due atlete del Panathlon Junior Claudia Paolinelli e Giada Betti.

Salutati dalla Presidente del Panathlon Senigallia Veronica Quagliarini dal direttivo e dal Vice Sindaco Riccardo Pizzi con il Presidente CONI Fabio Luna, gli atleti insieme a numerose Autorità civili e militari, si sono poi intrattenuti per un momento conviviale fatto di aneddoti, ricordi e premiazioni.

Il momento conviviale è stato impreziosito dall’ingresso, a sorpresa, del Campione del Mondo Dino Schorn, come socio del Panathlon Club di Senigallia. Invitato dalla Presidente Veronica Quagliarini, il Campione ha prontamente accettato mostrandosi onorato di far parte di un Club che promuove alti valori sportivi divulgandoli con impegno e continuità.

Presenti alla conviviale e alla premiazione, oltre ai già citati: Fausto Aitelli Presidente FIN Marche Ancona, Eugenio My Comandante Ufficio Locale Marittimo, Enrico Picchio Delegato CONI Marche, Raffaele De Salsi Fiduciario CONI e Delegato FIN Campania con il saluto anche del Presidente CONI Napoli Sergio Roncelli e del Presidente della FIN Napoli Paolo Trapanese, Franco Lo Cascio Presidente dell’Acquamanara Sestri Levante, Carlo Ferraioli Allenatore di Castellamare di Stabia che ha donato una targa al Panathlon Club Senigallia, Franco Muscarà Presidente della Sezione Salvamento di La Spezia.

Un ringraziamento importante per l’ottima riuscita organizzativa a Luigi Brecciaroli alla super regia dell’evento.