Il Senigallia Calcio è ripartito Entusiasmo per la prima annata in Prima Categoria

Nel serata di ieri 17 agosto allo Stadio Comunale “G. Bianchelli” di Senigallia, è partita la preparazione dell’Aesse Senigallia Calcio che affronterà il suo primo campionato di prima categoria agli ordini di mister Francesco De Gregorio.

Mister De Gregorio che ha dichiarato: “Sono contento della rosa messami a disposizione dal Presidente Paolo Gasparini e dal DS Frulla Massimiliano, rosa dalla quale mi aspetto di continuare l’ottimo lavoro già intrapreso lo scorso anno culminato nella promozione. Non ci prefissiamo obbiettivi diversi da quelli di una salvezza che ci darebbe la possibilità di stabilizzarci in questa categoria”.

Il Presidente a sua volta fatto gli auguri e salutato i giocatori e tutto lo staff tecnico facendo loro i migliori auguri per un buon campionato, ringraziandoli di aver accettato di difendere i nostri colori.

Infine il DS Frulla Massimiliano si è aggiunto ai saluti del presidente: “siamo convinti di aver costruito una gruppo omogeneo che si farà rispettare in questo difficile campionato, vi comunico che proprio in giornata sono stati resi noti dal Comitato Regionale Marche i gironi, quindi abbiamo saputo di essere stati inseriti nel girone “B”, dove figurano diversi squadroni costruiti per il salto di categoria, quindi per noi dovrà essere un motivo di orgoglio ed uno stimolo per dimostrare quanto valiamo. Infatti, abbiamo costruito un gruppo composto dalla giusta esperienza di diversi elementi e l’esuberanza di altrettanti giovani di valore su cui abbiamo sempre creduto. Abbiamo giovani interessanti e ragazzi che hanno navigato in questa categoria e l’hanno anche vinta. Ci sono ragazzi di prospettiva. Abbiamo inoltre uno staff tecnico che può contribuire al percorso di valorizzazione di questo gruppo. Ora la parola va al campo, vorrei una stagione il più tranquilla possibile. Sono fiducioso”.

Il club ha già programmato la scaletta degli allenamenti congiunti ai quali si alterneranno le gare di coppa Marche di 1^ Categoria: sabato 26 agosto alle 18 al Bianchelli con i cugini della Vigor Senigallia, mercoledì 30 agosto alle 20:00 al Bianchelli con il Pontesasso, sabato 2 settembre triangolare al Giuliani di Torrette con Portuali e GLS Dorica, mercoledì 6 settembre alle 20:00 al Bianchelli con il Corinaldo e mercoledì 13 settembre alle 20:00 al Bianchelli con il Moroso Mondolfo.

