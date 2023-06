Russi (Lega Giovani Senigallia) a Roma con altri delegati per incontrare onorevoli leghisti Presente Mirco Carloni: "Se vogliamo un futuro per l'agricoltura, dobbiamo metterlo sulle spalle di chi lo rappresenta: i giovani"

Delegazione Lega giovani mercoledì alla sala della Lupa della Camera dei Deputati a Roma per incontrare l’on. Mirco Carloni, Presidente Commissione Agricoltura, l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, ex coordinatore Lega Marche e l’onorevole Giorgia Latini, nuova coordinatrice regionale del partito di Matteo Salvini.

“Il ricambio generazionale – ha dichiarato Mirco Carloni – rappresenta una delle maggiori sfide per l’agricoltura italiana. Stamattina ai giovani della Lega Marche ho parlato della proposta di legge ‘Gioventù Agricola’, di cui sono primo firmatario, insieme ad altri deputati come l ‘onorevole Marchetti. Nostro obiettivo – ha concluso il deputato marchigiano – è proporre misure concrete, oltre che regimi fiscali agevolati e strumenti di accompagnamento per il settore agricolo che è un comparto strategico della nostra economia”.

Grande entusiasmo tra i giovani, come Giammarco Russi, il referente Lega giovani di Senigallia: “Un grazie ai nostri deputati Carloni, Marchetti e Latini che credono e puntano sui giovani. Apprezzo molto la scelta di averci ospitato nella sala della Lupa, stanza di grande pregio, valore storico e politico, con la scultura simbolo della città di Roma, la Lupa Capitolina. Proprio qui per un breve periodo venne ospitata l’assemblea della Camera dei Deputati e proclamati i risultati del referendum del 2 giugno”.

Ad aspettare il gruppo di giovani per una foto ricordo, anche l’onorevole Luca Toccalini, che ha rinnovato l’invito per Settembre a Pontida.