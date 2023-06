Pronta a scattare la 2° edizione di Collegamenti Festival Urbano delle Arti In programma dal 20 giugno al 1° agosto

Torna per il secondo anno consecutivo Collegamenti Festival Urbano delle Arti che si propone di abitare gli spazi della città attraverso i linguaggi performativi grazie all’organizzazione di Collettivo Collegamenti in collaborazione con il Comune di Senigallia ed AMAT. Ogni performance è pensata per valorizzare tematicamente gli spazi urbani attraversati: il porto diventa lo scenario per passeggiate interattive legate al mare, il torrione della Rocca Roveresca diventa testimone delle parole dell’ultima duchessa dei Della Rovere, negli scavi archeologici rivive la classicità grazie al ciclo di lezioni spettacolo sull’Odissea. Un cuore anatomico, simbolo del festival e dell’umanità ritrovata grazie alle arti, si insinua nel tessuto urbano, tra le vie del centro e verso il mare.

Di seguito, il calendario delle iniziative e come partecipare.

Per maggiori info:

www.collettivocollegamenti.com

Pagina Instagram o Facebook Collettivo Collegamenti

3479237933

MARTEDì 20 GIUGNO 2023 ore 19.30 PALAZZO BARBERINI/PIAZZA (VIA MASTAI, 27)

VISSI D’ARTE

Di e con Francesca Berardi

Regia sonora Filippo Mantoni

Produzione: Collettivo Collegamenti

Vissi d’Arte è un viaggio attraverso le pieghe di tre esistenze ardenti, in cui vita e arte si intrecciano e sono una sostanza dell’altra.

Un recital tra musiche e parole che delinea le esperienze creative e biografiche di

Emily Dickinson, una delle poetesse più significative di tutti i tempi, un’autrice di straordinaria modernità.

Isadora Duncan, la madre della danza libera che ha affascinato e scioccato in ogni parte del mondo i più grandi artisti e intellettuali del suo tempo e non solo.

Frida Kahlo, la pittrice più iconica e potente della modernità, straordinario simbolo di resilienza e forza di volontà.

Quasi tre divinità il cui eco continua ad essere punto di riferimento, ad ispirare, ad incoraggiare ciascuno di noi.

Aperitivo+Spettacolo 15€. Prenotazioni Palazzo Barberini 3925247163

MARTEDì 27 GIUGNO 2023 ore 19.30 ROCCA ROVERESCA (TORRIONE)

L’ULTIMA DUCHESSA: LIVIA DELLA ROVERE

Testo: Francesca Berardi (a partire dalle ricerche storiche di Renzo Fiorani)

Regia: Filippo Mantoni

Musiche originali dal vivo: Simone Bellezze

Fotografie: Paolo Monina

Costumi: Stefania Cempini

Produzione: Comune di Castelleone di Suasa, Regione Marche/Marche Storie, Collettivo Collegamenti

É la fine di Giugno del 1641. Livia della Rovere ha 56 anni. Negli ultimi istanti della sua vita. la sua mente torna indietro nel tempo.

Un bianco e nero di ricordi sospesi, fori effimeri, suoni e movimenti di scena delineano le traiettorie dell’esistenza della duchessa, l’ultima della sua dinastia.

Spettacolo Gratuito. Prenotazioni: Rocca Roveresca 07163258

MARTEDì 4 LUGLIO 2023 ore 19.30 e ore 20 PORTO-BANCHINA DI LEVANTE (Davanti al Ristorante Uliassi)

PLAY[PORTO]

Testi: Francesca Berardi

Voci: Francesca Berardi e Filippo Mantoni

Composizione musicale: Simone Bellezze

Post-produzione audio: Massimiliano Camillucci

Produzione: Collettivo Collegamenti con CMS/Trainart

Passeggiate interattive con narrazioni sonorizzate in cuffia, al tramonto. Passo dopo passo, i suoni della città svaniscono e si approda ad un altrove in cui perdersi tra leggende e miti legati al mare.

Gratuito. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

MARTEDì 4 LUGLIO 2023 ore 21.30 AREA ARCHEOLOGICA (Scavi)

MORTALE PER AMORE. LA TELEMACHIA E L’ESILIO A OGIGIA.

Di e con: Cesare Catà

In collaborazione con Senigallia Sotterranea e TAU/Teatri Antichi Uniti

Ciclo di tre lezioni-spettacolo dedicate ai rimandi simbolici e ai significati filosofico-culturali dell’Odissea omerica, con particolare attenzione alle figure femminili principali della saga: Penelope, Circe, Nausicaa, Calypso, Anticlea.

Uno storytelling critico originale che mescola i registri del teatro di narrazione con quelli della stand-up comedy.

Biglietto 10€. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

MORTALE PER AMORE. LA TELEMACHIA E L’ESILIO A OGIGIA (vivaticket.com)

MARTEDì 11 LUGLIO 2023 ore 19.30 e ore 20 PORTO-BANCHINA DI LEVANTE (Davanti al Ristorante Uliassi)

PLAY[PORTO]

Passeggiate interattive con narrazioni sonorizzate in cuffia, al tramonto. Passo dopo passo, i suoni della città svaniscono e si approda ad un altrove in cui perdersi tra leggende e miti legati al mare.

Gratuito. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

MARTEDì 11 LUGLIO 2023 ore 21.30 AREA ARCHEOLOGICA (Scavi)

PIÚ FORTE DELL’OBLIO, CIRCE E IL PASSAGGIO TRA I MORTI.

Di e con: Cesare Catà

In collaborazione con Senigallia Sotterranea e TAU/Teatri Antichi Uniti

Seconda lezione spettacolo dedicata all’Odissea. Un monologo in cui la divulgazione filosofico-letteraria si unisce all’ironia del cabaret.

Biglietto 10€. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

PIÙ FORTE DELL’OBLIO. CIRCE E IL PASSAGGIO TRA I MORTI (vivaticket.com)

MARTEDì 18 LUGLIO ore 19.30 PALAZZO BARBERINI/PIAZZA (VIA MASTAI 27)

METAMORFOSI, MITI E LEGGENDE

Testi: Francesca Berardi

Con: Francesca Berardi e Filippo Mantoni

Voci e frammenti di esistenza di un mondo antico, misterioso, a metà tra mito e realtà. Storie di banchetti e baccanali, metamorfosi e leggende.

Aperitivo+Spettacolo 15€. Prenotazioni Palazzo Barberini 3925247163

MARTEDì 25 LUGLIO 2023 ore 19.30 e ore 20 PORTO-BANCHINA DI LEVANTE (Davanti al Ristorante Uliassi)

PLAY[PORTO]

Passeggiate interattive con narrazioni sonorizzate in cuffia, al tramonto. Passo dopo passo, i suoni della città svaniscono e si approda ad un altrove in cui perdersi tra leggende e miti legati al mare.

Gratuito. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

MARTEDì 25 LUGLIO 2023 ore 21.30 AREA ARCHEOLOGICA (Scavi)

PER NON ESSERE NESSUNO. L’ADDIO A NAUSICAA E IL RITORNO A ITACA

Di e con: Cesare Catà

In collaborazione con Senigallia Sotterranea e TAU/Teatri Antichi Uniti

Terza ed ultima lezione spettacolo dedicata all’Odissea. Con una specifica attenzione al testo greco antico e ad alcuni termine-chiave del poema, il monologo percorre numerosi parallelismi tra la Weltanschauung omerica e il mondo contemporaneo, mostrando i profondi rimandi e il valore imperituro dell’Odissea nel contesto psico-sociale del nuovo Millennio.

Biglietto 10€. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

PER NON ESSERE NESSUNO. L’ADDIO NAUSICAA E IL RITORNO A ITACA (vivaticket.com)

MARTEDì 1 AGOSTO 2023 ore 19.30 e ore 20 PORTO-BANCHINA DI LEVANTE (Davanti al Ristorante Uliassi)

PLAY[PORTO]

Passeggiate interattive con narrazioni sonorizzate in cuffia, al tramonto. Passo dopo passo, i suoni della città svaniscono e si approda ad un altrove in cui perdersi tra leggende e miti legati al mare.

Gratuito. Prenotazioni: Collettivo Collegamenti 3479237933

