I ragazzi della Mercantini-IC Giacomelli alle fasi nazionali dei campionati studenteschi Campione regionale la squadra di Baseball 5, titolo provinciale per il calcio a 5 femminile, argento e bronzo per il tennistavolo

Due settimane di emozioni intense, fatica, esperienze… ripagate dai risultati.

A fine aprile le ragazze cadette hanno conquistato il titolo provinciale per il calcio a 5. Una vittoria conquistata con grinta e spirito di squadra (semifinale contro Ostra 5-0 finale contro Ancona 4-1). Purtroppo, non si svolgeranno ulteriori fasi, ma resta comunque la grande soddisfazione per la meta raggiunta.

Poi il 2 maggio un altro magnifico risultato: la squadra d’Istituto per il baseball 5, vincendo tutti e tre gli incontri, ha ottenuto il titolo di Campioni Regionali e l’accesso alla fase nazionale.

La nostra rappresentativa ha dimostrato di sostenersi a vicenda e di crederci fino in fondo, anche quando la partita sembrava ormai persa. Una squadra nata come una sfida ma il cui valore e determinazione sono stati riconosciuti sia dagli avversari che dalla FIBS CR MARCHE. Mai come in questa occasione i ragazzi hanno dimostrato che nello sport il carattere e la testa fanno la differenza.

Infine, il 5 maggio la squadra maschile di tennistavolo ha sfiorato un’altra impresa classificandosi seconda alle fasi regionali di specialità, dopo un combattutissimo duello contro Camerino.

Ottima prestazione anche per la coppia femminile che conquista un bellissimo bronzo regionale.

Adesso l’IC Giacomelli prepara la squadra di baseball 5 per la finale nazionale che si svolgerà sulla costa teramana dal 22 al 26 maggio.

Una magnifica esperienza per conoscere altre scuole d’Italia, oltre che un’importante occasione per mettersi alla prova.

Il Dipartimento di Educazione fisica è orgoglioso dei propri ragazzi e dell’entusiasmo con cui ogni volta accolgono le proposte didattiche e le nuove esperienze formative che ci auguriamo ricorderanno con gioia negli anni futuri.

A guidare la rappresentativa la prof.ssa Palpacelli responsabile del gruppo sportivo d’istituto.

A tutti i ragazzi un grandissimo augurio dalla scuola Mercantini e da tutto L’IC Giacomelli.

Le rappresentative dell’Istituto:

Calcio a 5 femminile:

Pandolfi, Sbrollini, Malatesta, Pierfederici, Sanchez Carillo, Sacco E., Giulietti, Giuliani, Arapaj K.Klea, Dezi, Bastianoni, Notari.

Tennistavolo maschile:

Ciattaglia e Amadio.

Tennistavolo femminile:

Arapaj K. e Sbrollini.

Baseball 5:

Arata, Pernini, Pazzani, Bracci D., Giulietti, Tordoni, Arapaj K., Bach