Torna alla scrittura Fiorina Piergigli Presentazione del suo ultimo libro a Senigallia

88 Letture Cultura e Spettacoli

Trascorsi oramai due anni dalla sua ultima uscita nelle librerie, torna a scrivere Fiorina Piergigli, voce narrante e simbolo di poesia della nostra amata Senigallia.

La sua nuova raccolta di poesie, dal titolo “E lei… semina parole” è suddivisa in quattro capitoli: Semi di parole, La voce del creato, Fra cielo e terra e Mai dire mai. Il volume contiene oltre cento poesie scritte quasi esclusivamente durante il periodo della Pandemia e dei conseguenti Lockdown fozati ( “un verso al giorno mi ha tolto il virus di torno”).

“E lei… semina parole” edito da Venturaedizioni rappresenta il dodicesimo lavoro editoriale di Fiorina che al suo attivo annovera anche un CD contenente trentotto poesie recitate da Mauro Pierfederici e due inni dal titolo “Senigallia nel cuore” e “Senigallia poesia” quest’ultimo dedicato all’Associazione di cui è Presidente; i due inni sono musicati dal Maestro Roberta Silvestrini e interpretati dalla voce del baritono Davide Bartolucci.

Il libro sarà presentato in anteprima Domenica 16 Aprile alle ore 17.00 presso il Palazzetto Baviera, con il patrocinio del Comune di Senigallia ed il saluto degli assessori alla Cultura e alle Pari Opportunità.

A condurre il pomeriggio in poesia sarà Mauro Pierfederici, accompagnato da alcuni intermezzi musicali di David Berardi e interventi di una rappresentanza dell’Associazione “Nelversogiusto-Senigallia/Poesia”.

Fiorina Piergigli, nata a Chiaravalle “in tempi avversi” come lei ama narrare, orgogliosa autodidatta, ha fatto della scrittura la sua ragione di vita.

Nel suo lungo cammino ha dato voce alle sue emozioni.

Dalla poesia, sia in lingua che in dialetto, alla narrativa, ha dato alla stampa opere di importanza rilevante per la comunità locale.

È stata insignita negli anni di molteplici riconoscimenti anche oltre confine.

Il Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Musica Antica e Contemporanea hanno dedicato alla scrittrice una targa a ringraziamento della sua “appassionata dedizione alla poesia” durante l’evento tenuto presso la Rotonda a Mare il 18 Luglio 2022.

Alcuni dei suoi scritti si trovano presso la Biblioteca Europea di Bruxelles ed altri versi sono esposti presso la Biblioteca Zavatti di Civitanova Marche ed hanno ispirato opere d’arte divenute poi Patrimonio dell’Umanità.

Inoltre, una sua poesia dal titolo “Biglietti di sola andata” è stata richiesta dal Ministero dei Trasporti per essere utilizzata nei corsi di educazione stradale rivolti ai giovani.

Collabora ancora oggi con diverse scuole; con la sua Associazione ha creato il Progetto “Un ponte fra generazioni fino al poeta dell’anno” in collaborazione con l’IT Tre Catelli-Ripe.

“La scrittura mi ha portata a girare tutto il mondo, dal piccolo paese alla Capitale, in cui ho avuto l’onore di fare alcune presentazioni. Ogni opera è un parto, una tempesta di ormoni e la mente non ha tempo di invecchiare. Mai dire mai!”

Con queste parole Fiorina Piergigli vi aspetta alla presentazione del suo libro Domenica 16 Aprile.