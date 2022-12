Doppia proiezione ad Ancona e Senigallia per il cortometraggio “Verso Casa” A Senigallia è in programma martedì 6 dicembre alle ore 21.15 presso la Piccola Fenice

Il cortometraggio “Verso Casa”, diretto da Giulia Casagrande, con Diane Fleri, Isabella Carloni e Daniela Sciamanna, sarà proiettato a Corto Dorico Film Festival lunedì 5 dicembre alle ore 21,15 presso l’Auditorium – Mole Vanvitelliana, Ancona, all’interno della sezione TERRITORI, dedicata a cortometraggi girati nel territorio marchigiano.

Qui il programma della serata: https://www.cortodorico.it/territori-3/.

Sarà inoltre possibile vedere il cortometraggio il 6 dicembre presso la “Piccola Fenice” di Senigallia (AN) alle 21,15, in presenza della regista.

Il cortometraggio è ambientato nelle campagne marchigiane, e racconta la storia di Silvia – interpretata da Diane Fleri – che, dopo molti anni trascorsi all’estero, torna nelle Marche insieme a sua figlia Aurora. Al centro di “Verso Casa” la storia intima e delicata di rapporti familiari, di riappropriazione di luoghi, equilibri e punti di riferimento.

Da anni Giulia Casagrande indaga instancabilmente storie di luoghi, radici e memorie degli abitanti e dei paesaggi in cui è nata e cresciuta, le Marche. “Verso Casa”, scritto dalla regista insieme a Silvana Tamma è ambientato in un giardino in autunno. Qui le dinamiche familiari si dipanano, gli antichi conflitti emergono e nel paesaggio collinare circostante un senso nuovo di libertà e di appartenenza sarà scoperto dai personaggi.

Il cast tecnico di “Verso Casa”, come per gran parte delle produzioni di Sandro Angelini – Piceni Art For Job, è prevalentemente marchigiano, e formato in particolar modo da giovani professioniste.

Il cast tecnico è inoltre composto da: Leonardo Accattoli – organizzatore; Alberto De Angelis – direttore di produzione; DOP – Eugenio Cinti – DOP; Laura Perini – scenografo; Giulia Binario – aiuto regia; Michele Conti – fonico; Giulia Cerro – focus puller; Alessandro Muscolini – aiuto operatore; Marika Gatti – casting director; Mirta Marzetti – segretaria di edizione; Arianna Semplici – trucco e parrucco; Giorgia Stella – costumista; Giulia Conti – runner; Edoardo Pasquini – runner 2; Laura Ricci – ufficio stampa; Walter Malavolta – grafiche; Maurizio Bizzarri – amministrazione; Francesca Morganti – assistente alla produzione; Chiara Chiovini – web e social media.

La distribuzione è a cura di Premiere Film, società di produzione e distribuzione cinematografica nazionale.

Nelle prossime settimane “Verso Casa sarà proiettato all’interno di festival nazionali e internazionali, tra cui Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Oaxaca FilmFest in Messico e Vittoria Peace Film Festival in Sicilia.

Per maggiori informazioni sul progetto e per rimanere aggiornati sulle prossime proiezioni si può visitare la pagina Facebook @versocasa e il sito web versocasa.artforjob.it

“Verso Casa” è realizzato con il sostegno di Regione Marche e Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, attraverso il “Bando di sostegno per produzioni cine audiovisive con ruoli autoriali ricoperti da donne e/o under 35 marchigiani – Misura Orizzonti”.

Info e contatti:

Piceni Art For Job

Via dell’Airone, 2

63074 S. Benedetto del Tronto (AP)

+ 39 0735 657562 – produzioni@artforjob.it