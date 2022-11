Parte il progetto “Riforestiamo Senigallia” Dal 30 novembre, otto lezioni gratuite presso la sede di Brigate Volontarie per l'Emergenza Marche"

Abbiamo il piacere di comunicare che in data mercoledì 30 novembre, alle ore 19:30, presso la sede di via Nazario Sauro 18, l’organizzazione di volontariato “Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche” e l’associazione “Factory Zero Zero”, in collaborazione con “Reseda Onlus” e “Riforestiamo Marche”, daranno vita ad un nuovo progetto dal titolo “Riforestiamo Senigallia”.

Sarà un’occasione molto utile per riflettere sui continui cambiamenti climatici che stanno riguardando la nostra contemporaneità. Inoltre, avremmo l’occasione di osservare, tramite la proiezione di un corso online, varie pratiche di riforestazione, cura del territorio e del patrimonio ecologico.

In totale le lezioni saranno 8, una volta alla settimana. L’iscrizione è totalmente gratuita. L’obbiettivo è chiaramente quello di creare un progetto di comunità partecipato, così da sensibilizzare e formare chiunque fosse interessato.

Per iscriversi basterà presentarsi in sede, oppure mandare un messaggio ai seguenti numeri: 353 418 3476 / 334 326 8591.

Vi aspettiamo!

da Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche