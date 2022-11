Linda Rossi, esordio stagionale con due successi per l’atleta di Senigallia La pattinatrice ha ripreso a volare sul ghiaccio di Baselga

Linda Rossi in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre ha fatto il suo esordio stagionale sull’anello di ghiaccio di Baselga di Pinè (TN).

Si è appena svolta in Trentino, infatti, la prima tappa del Grand Prix che vedeva coinvolti gli atleti nazionali del pattinaggio di velocità su ghiaccio in pista lunga. L’atleta senigalliese ha deciso per l’occasione di partecipare alla gara sui 3000 metri solitamente riservata ai fondisti, e alla gara sui 1000 metri misura più affine alle caratteristiche dei velocisti, per testare il proprio stato di forma e organizzare al meglio la prossima programmazione agonistica e di allenamento.

Dopo una buona partenza che l’ha vista registrare il miglior tempo di apertura sui 200 metri, la gara più lunga è stata interamente condotta in testa con il cronometro che ha fatto segnare un distacco dalle sue dirette avversarie progressivamente crescente. Con la sua solita e particolare pattinata che associa fluidità e potenza Linda è riuscita, anche nella gara sui 1000 metri svoltasi il secondo giorno, a registrare il miglior riscontro cronometrico andando a strappare il suo secondo successo.

La stagione passata di Linda si era conclusa con uno straordinario argento conquistato ai Campionati Italiani Assoluti sulla distanza dei 3000 metri, prima medaglia conquistata dalla senigalliese per i colori delle Fiamme Azzurre a qualche settimana di distanza dal suo arruolamento nel Gruppo Sportivo. Ora, con questo bellissimo esordio e soprattutto con le sensazioni riportate, l’atleta e il suo staff sono pronti ad affrontare con entusiasmo e determinazione la nuova stagione… In bocca al lupo Linda!