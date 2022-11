Terzo posto al concorso “MARCHE in…canto” per la cantautrice Kyma.s La giovane senigalliese ha presentato il suo singolo inedito "Street Lamps"

249 Letture Cultura e Spettacoli

Si è tenuta al teatro Mestica di Apiro la FINALE NAZIONALE della terza edizione del concorso canoro nazionale MARCHE in…canto #fatti di musica che ha visto trenta artisti, provenienti da tutta Italia, proporre brani interpretati da cantanti delle categorie Junior, Youg, Senior e cantautori che hanno presentato i loro inediti. Proprio in questa categoria si è conquistata il podio con il terzo posto la giovane cantautrice Kyma.s, nome d’arte di Sofia Mauro, classe 2007, che vive a Senigallia dove frequenta il terzo anno del Liceo Classico “Perticari”.

Ha presentato per la prima volta in pubblico “Street Lamps”, brano inedito che andrà a far parte di un progetto più corposo (un EP attualmente in preparazione). Di genere indie chill, il brano parla della storia di una profonda amicizia, che supera il tempo e lo spazio, attraverso la metafora dei lampioni e della luce.

I vincitori della serata sono: Daniele Esposito (Lusciano) – cat. Junior, Angelo Coppola (Castello di Godego) – cat. Young; Marco Panza (Bergamo) – cat. Senior; Serena e Christian Italia (Ancona) – cat. Inediti.

Presentatori della serata i brillanti conduttori Lara Gentilucci e Maurizio Socci che hanno reso la finale fluida e coinvolgente con la presenza di ospiti d’eccellenza quali il Tenore David Mazzoni e il Gruppo Folk “Urbanitas” cuore di Apiro e rappresentanti della cultura musicale, danza e arte marchigiana.

Super giuria capitanata da Danila Satragno (Vocal Builder internazionale di voci importanti come Damiano dei Maneskin, Giusi Ferreri e altri), Francesco Ganci (Produttore musicale e Patron di Sanremo Unlimited), Vanessa Chiappa Tarducci (Singer, Songwriter e Vocal Coach), Monia Ciciliani (Assessore alla Cultura di Apiro).