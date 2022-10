Il 21 ottobre esce il primo inedito della cantante senigalliese Kyma.s Si chiama "Street Lamps" e anticipa un EP previsto per il 2023

160 Letture Cultura e Spettacoli

E’ in uscita il lavoro d’esordio di Kyma.s, giovane cantautrice senigalliese che si sta imponendo all’attenzione per una cifra stilistica decisamente particolare.

Venerdì 21 ottobre sarà infatti disponibile su tutti gli store digitali “Street Lamps”, brano inedito che andrà a far parte di un progetto più corposo (un EP attualmente in preparazione). Di genere indie chill, il brano parla della storia di una profonda amicizia, che supera il tempo e lo spazio, attraverso la metafora dei lampioni e della luce. Il brano è stato registrato negli studi di Diesis Music a Chiaravalle, testo e musica sono dell’autrice, l’arrangiamento musicale è stato curato da Matteo Pecora, la supervisione vocale è di Vanessa Chiappa Tarducci, con la quale sta attualmente lavorando.

Kyma.s è il nome d’arte di Sofia Mauro, classe 2007, che vive a Senigallia dove frequenta il terzo anno del Liceo Classico “Perticari”. Ha sempre avuto una grande connessione con la musica e, sin dalle scuole elementari, l’ha approfondita grazie alla presenza in un coro polifonico e successivamente a lezioni di chitarra classica. Si è approcciata per la prima volta al canto solista nel 2019 con la Maestra di musica leggera Chiara Moschini con la quale si è formata per un paio d’anni. Quest’anno dopo un’audizione, è arrivata la proposta di pubblicare il suo primo lavoro: “Street Lamps” che verrà presentato per la prima volta in pubblico alla finale nazionale di “Marche in … canto” a fine ottobre.

Come anticipato, insieme ad altri brani comporrà poi un EP in uscita verso la fine del 2023: si tratta di una raccolta ispirata alle persone importanti nella vita della giovane cantautrice nel suo periodo adolescenziale. Obiettivo dell’opera è farsi apprezzare dal mondo discografico, ma soprattutto farsi conoscere nella rete nazionale ed internazionale come “cantautrice italiana che scrive in inglese”, punto sul quale Kyma.s intende porre il tratto distintivo ed innovativo della sua esperienza musicale.

Sofia ha scelto questo nome d’arte per il forte legame con il mare: kyma in greco è l’onda e la s finale è l’iniziale del suo nome. È un nome breve, d’effetto e facile da ricordare. Ha scelto proprio l’onda perché lei come un’onda riesce ad adattarsi alle situazioni senza cambiare la sua essenza, come l’onda ha un’energia potente, ma sa essere comunque dolce e delicata, qualità che ritroviamo nei testi.

Il mare compare anche nella copertina di questo suo, atteso, lavoro d’esordio.