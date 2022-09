Solidarietà: “Aiutiamo le Marche a rialzarsi dopo l’alluvione” Come aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione, le raccolte fondi attive e verificate di GoFundMe

161 Letture Cronaca

L’abbraccio di un’intera comunità per chi in pochi secondi ha perso tutto: familiari, amici, ricordi, sacrifici di una vita. Si moltiplicano, così, le iniziative di solidarietà per le Marche, volte a fornire aiuti e un primo supporto.



In questi delicati giorni alcuni cittadini stanno attivando raccolte fondi per aiutare coloro che più di altri hanno subito in prima persona la tragedia. Su GoFundMe da ieri è possibile raccogliere fondi attraverso la pagina Aiutiamo le Marche a rialzarsi dopo l’alluvione, dove sono raccolte alcune campagne a cui donare per sostenere la popolazione colpita dall’alluvione.

“Il dolore è di tutti” scrivono così gli amici e colleghi di Simone Bartolucci, il 23 enne che durante l’alluvione devastante che ha interessato le Marche, ha perso la sorella, mentre la madre risulta ancora dispersa. Un grande affetto lo sta circondando in queste ore, per lui è stata lanciata una raccolta fondi. Tutta la comunità si sta dimostrando coesa e generosa anche per Anna e Alessandro, due giovani ragazzi in attesa della loro prima figlia, la loro casa lontano dal centro abitato ha subito gravi danni e ora è inagibile. Da qualche ora è stata avviata anche una nuova raccolta fondi per le famiglie di Sassoferrato, uno dei comuni travolti dal fango.

Nella pagina GoFundMe dedicata alle Marche è possibile donare in sicurezza. I fondi raccolti vengono tenuti sotto controllo finché non viene stabilita una chiara connessione con il beneficiario dichiarato nella descrizione della raccolta, solo allora vengono rilasciati i fondi, dopo ulteriori verifiche incrociate tra identità e informazioni bancarie criptate.

La piattaforma, infine, è in contatto con enti locali e associazioni verificate per offrire supporto alla popolazione colpita ed incoraggia gli organizzatori delle campagne a stabilire un contatto con organizzazioni non profit o istituzioni che attivano dei canali per raccogliere fondi.