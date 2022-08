“Inaccettabile atto vandalico a danno del defibrillatore ad uso pubblico” La rabbia del consigliere comunale Montesi: "L’ennesimo atto di inciviltà, che dimostra anche poca sensibilità"

Per l’ennesima volta abbiamo assistito stupiti ed esterrefatti al gesto inconsulto e incivile di chi ha danneggiato un’apparecchiatura salvavita importante destinata alla comunità. Sabato notte è stato sottratto, difatti, il D.A.E. posizionato nei pressi dell’Hotel Cristallo vicino alla Rotonda a Mare.

L’ennesimo atto di inciviltà, che dimostra anche poca sensibilità.

Ci auguriamo che il D.A.E. sottratto sia ritrovato quanto prima, in condizioni integre e funzionante.

Siamo una delle città marchigiane tra le più “cardioprotette”, con un’ampia diffusione di questi apparecchi salvavita dislocati nel territorio comunale; siamo una città tra quelle più attive per la formazione riguardo alle manovre di rianimazione e all’utilizzo dei defibrillatori, sia in ambito ospedaliero che extra ospedaliero in tutte le Marche.

Quale consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ma anche quale infermiere in servizio al 112/118 ed istruttore I.R.C. per B.L.S.-D, sono davvero sconcertato e senza parole per quel che è accaduto.

Il gesto è il frutto di inciviltà e di non conoscenza dell’utilità di quell’attrezzatura.

Ecco perché esprimo il mio più forte rammarico e condanna per questa situazione, che rappresenta un danno per la collettività, visto che una sua assenza potrebbe mettere a serio rischio la sopravvivenza di chiunque venga colpito da arresto cardiaco improvviso proprio nelle vicinanze di quella postazione situata vicino all’Hotel Cristallo.

È di dominio pubblico che la tempestività nell’utilizzo di queste apparecchiature, anche da parte di persone non specializzate, ma con l’ausilio di indicazioni via telefono, da parte degli operatori del 112/118, è spesso risolutiva.

Verso questi gesti incomprensibili, il mio disappunto è totale, soprattutto verso coloro che non hanno trovato, quella sera, di meglio da fare che danneggiare attrezzature così preziose a livello sociale.

Mi auguro che queste azioni non rimangano impunite e che, quanto prima, come già richiesto con una specifica mozione approvata all’unanimità in Consiglio Comunale, si possa proteggere con maggiore sicurezza le postazioni DAE.

Massimo Montesi

Consigliere Comunale FDI Senigallia