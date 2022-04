La chef Domizi chiude il suo menù con “Guanciola di bue in un giardino d’inverno” L'ultima ricetta proposto dal team del ristorante "La Sella di Pitino" al Corso Amatoriale di cucina "4 Ristoranti"

119 Letture Le Ricette del Grande Max

La rubrica di Senigallia Notizie, “Le Ricette del Grande Max”, propone i piatti presentati al Corso Amatoriale di cucina “4 Ristoranti” che l’Associazione Cuochi Ancona ha organizzando presso l’IIS Panzini.

Le lezioni sono state tenute da 4 chef del territorio e la serata di martedì 8 febbraio ha avuto come protagonista il team del ristorante “La Sella di Pitino” , con a capo la chef Michela Domizi, la quale ora ci concede gentilmente la pubblicazione delle ricette dei piatti proposti ai corsisti, con le quali anche voi lettori potrete cimentarvi, provando a cucinarli e servirli in tavola ai vostri ospiti.

La chef Domizi conclude il suo menù con “Guanciola di bue in un giardino d’inverno”

“Guanciola di bue in un giardino d’inverno”

Ingredienti:

1 carota

1 sedano

1 cipolla

4 guancette di vitello

Alloro, timo, rosmarino

2 chiodo di garofano, cannella

Vino rosso a copertura

Sale, pepe, olio

400 gr topinambur

Bieta

Carote

Sedano rapa



Per le guance:

Tritare le verdure, saltare in padella poi aggiungere le guance, sfumare e mettere il tutto in una teglia con aggiunta di brodo e vino. Cuocere a 130° per 4 ore. Filtrare il liquido di cottura e ridurre. Pulire i topinambur, bollire e frullare.

Scottare la bieta in padella con olio. Cuocere carote e sedano rapa a vapore 100° per 15 minuti.

Ricetta di Michela Domizi

chef dell’agriturismo di San Severino Marche Sella di Pitino.

Il piatto è stato presentato durante il Corso Amatoriale di cucina “4 Ristoranti”.

Gli incontri sono organizzati dall’Associazione Cuochi Ancona presso l’IIS A. Panzini di Senigallia.