Quasi 1 miliardo gli investimenti per la sanità marchigiana Approvata mission del PNRR per la rete territoriale e aggiornato Masterplan di edilizia sanitaria con ulteriori 157 milioni

La giunta regionale, lunedì 14 febbraio 2022, ha assunto una deliberazione di notevole importanza per la programmazione sanitaria in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in tema di Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.

Con l’approvazione della relativa delibera è stato definito anche il quadro degli investimenti. Il Piano è stato presentato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente Francesco Acquaroli, del vicepresidente Mirco Carloni e degli assessori Filippo Saltamartini, Francesco Baldelli, Stefano Aguzzi e Guido Castelli.