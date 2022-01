ArtBox, programma dedicato all’arte di La7, parla di “Christopher Broadbent” Il fotografo inglese è in mostra a Senigallia al Palazzetto Baviera. A Palazzo del Duca esposti gli scatti di Julia Margaret Cameron

Durante la giornata di martedì 25 gennaio, il programma ArtBox di La7 presenterà “Christopher Broadbent – rimasto nell’ombra”, mostra realizzata dal Comune di Senigallia con il contributo della Regione Marche ed in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Jesi.

Mostrando ogni settimana nuove mostre, interviste e siti di importanza ed aggregazione culturale, Artbox rappresenta un punto cardine nella distribuzione e nell’avvicinamento del pubblico al contesto artistico, mettendo in onda eventi culturali unici in italia e a livello internazionale.

Martedì 25, in seconda serata sarà possibile ammirare le sale di Palazzetto Baviera allestite per accogliere le importanti opere del fotografo inglese trasferitosi in Italia all’inizio degli anni ’60. La mostra, curata da Mario Trevisan, è un excursus nell’opera fotografica di Christopher Broadbent dal 2000 e testimonia il lavoro di ricerca che Broadbent compie per creare un’atmosfera di sospensione, di attesa, nelle sue nature morte.

La puntata sarà poi riproposta giovedì 27 gennaio in seconda serata e sabato 29 gennaio alle ore 10.25. Inoltre, sarà possibile rivederla sul servizio streaming di La7.

A Palazzo del Duca, a due passi da Palazzetto Baviera, è ancora possibile immergersi nel mondo di Julia Margaret Cameron, visitando la mostra “Julia Margaret Cameron – uno sguardo fuori fuoco” a cura di Mario Trevisan e Massimo Minini.

In mostra è presente un nucleo di 26 scatti provenienti dalla collezione del gallerista Massimo Minini, il più consistente ad oggi esistente in Italia. Il percorso si sviluppa secondo una narrazione che vuole raccontare l’esperienza fotografica della Cameron che con estrema sperimentazione si articola tra ritratti borghesi, ispirazioni preraffaellite, e la rappresentazione di scene letterarie.

Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera sono aperti dal giovedì alla domenica, dalle 15.00 alle 20.00.