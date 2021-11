Settimana di riunioni delle Commissioni consiliari Da martedì 23 novembre a Senigallia

La prossima sarà una settimana impegnativa per i Consiglieri, chiamati a partecipare ai lavori di delle Commissioni permanenti, rispettivamente sesta e seconda, e della Conferenza dei Capigruppo.



Martedì 23 novembre alle ore 17,30 presso la sala polivalente situata all’ex GIL (viale Leopardi, 6) si terranno i lavori della sesta Commissione permanente (Bilancio, Finanze, Patrimonio) convocata dal suo Presidente, Gennaro Campanile. L’ordine del giorno conterrà una serie di provvedimenti relativi al bilancio e al documento unico di programmazione: Proposta n. 2021/2438 recante “VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2021/2023 – PER VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023”; Proposta n. 2021/2359 recante “ESPROPRIAZIONE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E RIDUZIONE DELLE CRITICITA’ LUNGO I FOSSI SAN SEBASTIANO, RIGATTA E CANNETTACCI – LOC. CASTELFERRETTI IN COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA – 1° LOTTO 1° STRALCIO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA”; Proposta n. 2021/2426 recante “VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175,COMMA3, DEL D. LGS. N. 267/2000”. Le proposte saranno esaminate dalla Commissione Bilancio alla presenza degli Assessori Ilaria Bizzarri, con delega alle finanze, e Nicola Regine, con delega ai lavori pubblici, e una volta licenziate approderanno in aula.

Giovedì 25 novembre alle ore 17 è la volta della riunione della seconda Commissione permanente (Urbanistica e Assetto del Territorio), convocata dal suo Presidente, Floriano Schiavoni. La seduta si terrà nell’Aula consiliare “Giuseppe Orciari” della Residenza municipale ed esaminerà la richiesta presentata dai Consiglieri Chantal Bomprezzi e Dario Romano su alcuni temi relativi ai progetti di mitigazione del rischio Fiume Misa, sullo stato dell’arte, con particolare focus, sulle Vasche di laminazione, sul ponte 2 giugno, sul canale scolmatore e sul progetto di prolungamento del molo di levante. Ai lavori della Commissione sono stati invitati, oltre agli Assessori competenti per materia, anche l’Ing. Stefano Stefoni (Dirigente Regione Marche PF Tutela del Territorio), il Dott. Geol. Marcello Principi (già dirigente Regione Marche) e l’Ing. Mauro Rognoli (Presidente della società Gestiport di Senigallia).

Mercoledì 24 novembre dalle ore 19.15 alle ore 19.45, in Sala Giunta (Residenza Municipale), il Presidente del Consiglio Massimo Bello ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per esaminare l’agenda dei lavori dei lavori della prossima seduta del Consiglio Comunale, che si terrà martedì 30 novembre, ed altri affari di natura istituzionale ed amministrativa di competenza.

Le sedute della Commissione Bilancio e della Commissione Urbanistica si svolgeranno a porte chiuse e in presenza e saranno trasmesse in diretta streaming nel canale web del sito istituzionale del Comune (www.comune.senigallia.an.it)