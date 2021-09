I nuovi studenti accolti al liceo Perticari di Senigallia Confronto alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico

Alla vigilia della prima campanella che suonerà per tutti gli studenti delle Marche il 15 settembre, la Dirigente Scolastica Fulvia Principi del Liceo “G. Perticari” di Senigallia ha invitato genitori ed alunni delle classi prime dell’Istituto per accogliere i nuovi studenti e permettere un momento di confronto per fornire informazioni sull’avvio dell’anno scolastico.



All’incontro, insieme alla Dirigente Scolastica , hanno partecipato anche la Vicepreside Prof.ssa Patrizia Confalonieri, il secondo collaboratore del dirigente scolastico , la Prof.ssa Oretta Olivieri e i professori delegati a coordinare le classi prime.

Grande è stata la partecipazione delle famiglie degli studenti iscritti ai tre indirizzi del Perticari, che hanno riempito i giardini sia del plesso scolastico di via Rossini, sede del Liceo Classico, che di quello di via d’Aquino, sede del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico Sociale.

Gli studenti hanno inoltre potuto visitare l’Istituto accompagnati dai coordinatori di classe e iniziare la conoscenza di spazi e corridoio che diventeranno sempre più familiari.

Due le parole d’ordine condivise dalla Dirigente con i presenti: entusiasmo, che pervade tutta la comunità scolastica nel cominciare questo nuovo anno di scuola, e sicurezza, per consentire ai giovani studenti e studentesse che iniziano questo nuovo percorso di poterlo vivere al meglio.

La Dirigente augura un buon anno scolastico a tutti.