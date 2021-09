“Le Marche tra le righe” prosegue a Iobook A Senigallia la presentazione del libro di Simone Pancotti

Sabato 11 settembre alle ore 19.00 Simone Pancotti presenterà “Il tocco immortale” (edito da Bookabook) presso il Palazzetto Baviera di Senigallia; dialogherà con l’autore la giornalista Valeria Bellagamba.



Quando Nikolaj Kirilenko evade dalla prigione in cui è rinchiuso, su un isolotto in mezzo al mare Artico, ha già una storia di violenza e dolore alle spalle: ha perso tutti gli affetti più cari, è stato deriso e abusato, ha ucciso. A un passo dalla morte viene salvato da Yelena, insieme alla quale intraprende una folle fuga verso la libertà, verso l’unico luogo in cui nessuno oserà dar loro la caccia: Babylon Gorod, teatro di un’esplosione nucleare avvenuta dieci anni prima, ma ancora avvolta nel mistero. Lungo il cammino impareranno a conoscere le rispettive ferite e rischieranno più volte la vita, fino a scontrarsi con una realtà ben più aspra delle aspettative. Portare alla luce la verità costerà carissimo.

Questa presentazione si colloca all’interno della rassegna “Le Marche tra le Righe” della Libreria Iobook di Senigallia, un ciclo di incontri e appuntamenti dedicati agli autori e alla letteratura marchigiana.

L’ingresso è gratuito, è necessario essere in possesso del Green Pass; le normative anti-Covid prevedono un numero di posti limitato, pertanto si consiglia la prenotazione presso la Libreria Iobook chiamando lo 071 7928887, scrivendo a ordiniiobook@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 353 4283415.