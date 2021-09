“La chiesa più bella delle Marche” ora ispira un profumo Essenza creata da Filippo Sorcinelli

“Reliqvia” , l’essenza creata dal M.O Filippo Sorcinelli parla delle pareti rivestite in legno dorato, finemente decorate con intagli e rilievi, parla dei passi incensati verso il grande altare maggiore, come un ricamo dorato, dove all’interno è custodita la statua del cristo morto, opera lignea del xvii secolo e visibile soltanto una volta l’anno: parla della splendida chiesa della croce e rappresenta un momento di promozione che impreziosisce entrambi.



Come Confraternita – prosegue Maurizio Perini già responsabile delle iniziative culturali – siamo entusiasti che il nostro direttore artistico e confratello Filippo, abbia inteso dare vita a questa sua creazione, rappresentando così un nuovo inizio, una nuova luce dopo un periodo di buio e difficoltà rappresentato dalla pandemia.

La chiesa più bella delle marche, ora ha ispirato un profumo, che apre un periodo di nuove iniziative culturali di ampio respiro.

Un ringraziamento particolare – commenta Filippo Sorcinelli – al Governatore della Confraternita, Giampiero Streccioni Girolimetti che ha consentito lo sviluppo di questo importante progetto.

Ringraziamento che gli va ancor più rivolto per la tenacia e lo spirito di sacrificio affinché non vadano perdute le tradizioni della nostra chiesa, che pulsa di storia preziosa per la comunità diocesana. Senza la coltivazione delle tradizioni e delle liturgie perfette l’uomo rischia di smarrirsi nella velocità del relativismo. Occorre sempre più fermarsi, procedere lentamente, per ritrovare l’uni l’orientamento, anche attraverso la Bellezza dell’arte sacra, testimone ancor oggi dopo secolli di scatenare emozioni ed elevare le anime a Dio.

