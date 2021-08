Senigallia, Volpini contro le nuove affissioni: “Il sindaco le vieti” "Mi chiedo come possa tollerare ancora in città la presenza di gigantografie dal contenuto ambiguo e che vanno contro i principi della scienza”

Non sono passati inosservati i nuovi chiacchierati manifesti che sono apparsi negli spazi pubblicitari proprio sotto l’ospedale dove già le scorse settimane avevano fatto capolino altrettante affissioni contro il green pass e la vaccinazione anti-covid19. I nuovi manifesti stavolta si sono focalizzati sui bambini e sulla contrarietà alla vaccinazione per i più piccoli. Non manca anche stavolta una nuova presa di posizione contro la certificazione verde.



Il fatto è stato commentato dall’ex consigliere regionale e locale Fabrizio Volpini che ha chiesto al primo cittadino Olivetti di vietare le affissioni che rilanciano “posizioni così fuorvianti e antiscientifiche”.

“Egregio Sig. Sindaco, Massimo Olivetti, con molto piacere l’ho vista l’altra sera alla presentazione dei libri dei due illustri scienziati, prof. Massimo Clementi e prof. Guido Silvestri, quest’ultimo anche nostro concittadino, e ho anche apprezzato il suo intervento circa l’importanza della scienza che va difesa sempre e comunque, e soprattutto ora, perchè è l’unica strada da percorrere per uscire dalla pandemia”

E prosegue: “Come primo cittadino e come sindaco di una città che ha aderito al Patto Trasversale per la Scienza mi chiedo però come lei possa tollerare ancora in città la presenza di gigantografie pubblicitarie dal contenuto ambiguo e che vanno proprio contro i principi della scienza”.

“Capisco che il servizio di affissione sia stato dato dalla precedente Amministrazione Comunale – conclude – in appalto ad una agenzia esterna, ma credo che il Sindaco, di fronte a prese di posizione così fuorvianti e antiscientifiche, possa e debba impedirne l’affissione, anche a costo di revocarne l’appalto”.