Il campione di ciclismo Claudio Chiappucci in visita a Senigallia In questi giorni ha approfittato anche per allenarsi nei tanti percorsi che il nostro territorio offre per gli amanti del ciclismo su strada.

Graditissima sorpresa questa mattina presso la sala consiliare “Giuseppe Orciari” del Comune di Senigallia: il Sindaco Massimo Olivetti, il vice Sindaco e Assessore allo Sport Riccardo Pizzi e gli assessori Gabriele Cameruccio e Cinzia Petetta hanno ricevuto la graditissima visita del campione di ciclismo Claudio Chiappucci.



Ex ciclista su strada e ciclocrossista italiano, professionista dal 1985 al 1998, Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo, fu negli anni novanta uno degli atleti più amati e seguiti del mondo a due ruote: vinse una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia.

In questi giorni, in visita nella nostra città, ha approfittato anche per allenarsi nei tanti percorsi che il nostro territorio offre per gli amanti del ciclismo su strada. L’Amministrazione, nel dargli il benvenuto a nome dell’intera città, ha voluto omaggiare Claudio Chiappucci con un piccolo ricordo della Spiaggia di Velluto.