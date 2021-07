Si è conclusa la settimana del “Panzini OPEN Village” di Senigallia Tanti gli spettacoli e intrattenimenti che hanno visto la partecipazione di studenti, insegnati e le famiglie dei ragazzi

Giovedì 15 luglio presso il Panzini di Senigallia si è tenuta la giornata dedicata alla rendicontazione sociale e alla premiazione delle eccellenze, nella suggestiva ed emozionante cornice live del “Panzini OPEN Village”, progetto rientrante nel Piano Estate lanciato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.



Nel pomeriggio dalle ore 18, si è aperto il programma di questa penultima serata della settimana che si è conclusa venerdì 16 luglio quando il Panzini ha salutato ed abbracciato riconoscente tutti gli ex colleghi, Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA che negli anni di servizio hanno reso l’Istituto la solida realtà di oggi.

La serata si è aperta con il saluto del Dirigente Scolastico prof. Alessandro Impoco che in vista dei preparativi per l’organizzazione dell’evento internazionale “35th AEHT Annual Conference 2022”, previsto per novembre 2022, ha voluto ringraziare personalmente le eccellenze che permettono alla scuola di ottenere questi prestigiosi risultati, nello specifico, tutti gli studenti che hanno conseguito il 100 e lode negli esami di stato del corrente e passato anno scolastico e che per evidenti motivi correlati alla pandemia, ad oggi, non era stato possibile premiare e far salutare affettuosamente dalla comunità scolastica.

La serata è poi proseguita con la premiazione degli studenti che si sono distinti e hanno conseguito certificazioni linguistiche di Francese DFP (Diplôme de Français Professionnel), e Inglese (PET E First Certificate), proseguendo poi, per rimanere in ambito linguistico alla presentazione dei numerosi scambi culturali e dei progetti, in essere e previsti per il prossimo anno scolastico quali, Erasmus+ Digital Europeans, Marche di Charme e Breaking Boundaries. A tal proposito si sottolinea che l’Istituto ha ottenuto l’accreditamento Erasmus per i prossimi sette anni nel settore VET.

Il gradito intervento in Rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche nella persona della delegata prof.ssa Gianna Prapotnich ha posto l’accento sull’importanza della prosecuzione e diffusione di tali iniziative complimentandosi con le eccellenze che in ambito scolastico partecipano alle stesse formandosi e sviluppandosi come cittadini capaci di interpretare velocemente gli attuali orizzonti Europeisti.

Si è unita a conclusione degli interventi la dott.ssa Kylene De Angelis della TRAINING2000 che ha presentato il progetto ecoBLUE Tourism, nuovi orizzonti dell’imprenditorialità nell’ecoturismo blue.

Il programma ha visto altresì premiare gli studenti e i docenti che dopo aver seguito i corsi organizzati dalla scuola, che dal corrente anno scolastico è stata ufficialmente accreditata dall’AICA quale test center per l’erogazione degli esami ICDL (nuova patente europea del computer), hanno ottenuto la certificazione relativa all’esame IT-Security.

Inoltre, durante l’apericena, sempre alla presenza di tutti i graditi ospiti del Panzini si è proceduto a rendicontare live le attività maggiormente caratterizzanti l’offerta formativa della scuola ad esempio i progetti Cives Up e Let’s Debate, proseguendo con il gruppo di lavoro per la progettazione delle nuove UDA d’Istituto, che ha brevemente illustrato il percorso futuro che il Panzini intraprenderà in ambito didattico.

La serata è proseguita come di consuetudine sino alle ore 21.30 in un clima di festa, spettacoli e intrattenimenti vari che ha felicemente caratterizzato le giornate sin qui trascorse in gradita compagnia delle famiglie degli studenti, degli studenti stessi, di tutti gli ospiti e dei tanti amici del Panzini.

La settimana del “Panzini OPEN Village” è iniziata lunedì 12 luglio e si è conclusa venerdì 16 luglio, ma chissà che non ci rivedremo per replicare a settembre… Questa che per tutti è stata un’incredibile esperienza di ritorno alla socialità, agli affetti e alla condivisione.