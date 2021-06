Comitato Ospedale Senigallia a Saltamartini: “si applichi spoil system” "Non si può continuare a non assumere"

Il Comitato dell’Ospedale ha incontrato il sindaco Olivetti sui problemi della sanità ed ha ricostruito i fatti del nostro Ospedale.



Dopo l’insediamento della nuova giunta Regionale nel mese di Febbraio 2021 abbiamo letto:“La sanità e il futuro dell’ospedale di Senigallia al centro dell’incontro di oggi tra l’assessore regionale di competenza, Filippo Saltamartini e il sindaco Massimo Olivetti” e “Abbiamo avuto rassicurazioni che Senigallia toccherà con mano il nuovo corso della sanità regionale”

L’assessore alla Sanità Regionale Saltamartini è stato informato dei cambiamenti necessari al nostro nosocomio per il DEA di 1° livello, declassato invece nelle Unità Operative nei 5 anni trascorsi.

Ad oggi le risorse umane sono poche ma tutto l’organico sanitario/tecnico/amministrativo, pur se ridotto ai minimi termini, ha una dedizione e una professionalità tali, riconosciuta da tutti i cittadini, da riuscire comunque ad erogare prestazioni sanitarie di qualità. E di questo li ringraziamo.

Ci chiediamo però fino a quando, se non si assume il personale sanitario necessario o si assume a tempo determinato. Alla nuova Giunta chiediamo pertanto di applicare lo spoil system, ovvero dirigenti scelti che applichino il loro programma elettorale sanitario.

Nel frattempo, concordando con le intenzioni dell’Ass. Saltamartini e la sua impostazione per una corretta spesa sanitaria, siamo a chiedere di applicare la determina 361/2017 e non la 742/2019, contestata anche sui tavoli di trattativa intersindacale.

La prima che VOGLIAMO ed è a COSTO ZERO, prevede la nomina del Responsabile nei Reparti privi di Primariato (ad oggi 6) e comporta l’autonomia e la gestione delle attrezzature, del personale e delle attività del Reparto (si chiamano UOSD, unità operative semplici dipartimentali).

La seconda invece, se applicata, impoverirebbe ancor più il nostro Ospedale, e NON la vogliamo.

Su questa diversità organizzativa, la nostra e quella imposta della dirigenza sanitaria dell’ASUR e dell’AV2 c’è la nostra protesta.

Anche il Sindaco Olivetti, che ringraziamo per la vicinanza come sempre ad un tema così sensibile (la salute pubblica è di tutti, art.3 della Costituzione), ha condiviso le nostre preoccupazioni.

Sappiamo che il Sindaco si è speso presso la Regione e soprattutto presso l’ASUR per modificare la situazione chiedendo per Senigallia le UOSD (semplici dipartimentali) con AUTONOMIA GESTIONALE.

Sembrerebbe che la risposta del Dr. Guidi, direttore AV2 sia stata rassicurante affermando che quanto chiesto “E’ STATO FATTO”, ma ad oggi non siamo a conoscenza di atti ufficiali regionali.

Non avendo la certezza chiediamo al Dr. Guidi: è vero? siamo sicuri che è stata fatta questa modifica? Ci scusi ma vogliamo vedere gli atti. Ci consenta dr. Guidi: non è che non ci fidiamo, è che siamo di vecchio stampo, siamo quelli di una volta abituati a leggere prima le carte.

Un appello infine lo rivolgiamo a Lei Ass. Saltamartini: le nostre richieste sono più che giustificate dopo 5 anni di penalizzazioni, addirittura sono a COSTO ZERO, cosa che combacia con la sua attenzione alla spesa pubblica.

Faccia applicare ai suoi dirigenti quanto richiesto da una comunità di circa 100mila persone e capofila turistica nella Regione Marche.

Comitato Difesa Ospedale di Senigallia