Rotaract Senigallia, passaggio di consegne Leonardo Tamburi nuovo presidente

77 Letture Associazioni

Dopo tante iniziative svolte online, i giovani dell’Interact Club Senigallia – assieme alla Presidente del Rotary padrino Rossana Berardi, a dirigenti scolastici, docenti, genitori e soci della famiglia rotariana – hanno ospitato in presenza (nel rispetto delle norme vigenti) i ragazzi recentemente premiati con il prestigioso riconoscimento In Studiis Laus, gli studenti dell’Associazione COGEU e salutato i nuovi ingressi nel Club apponendo loro la spilla interactiana.

L’Interact Club che a Senigallia è attivo dal 22 giugno 2017, è aperto ai giovani adolescenti di età compresa tra i 12 -18 anni che desiderano impegnarsi per il prossimo e per la collettività, progettare anche in dimensione internazionale. Molte sono state le attività sviluppate dai giovanissimi interactiani, alcune realizzate anche in collaborazione con il Rotaract Club che invece si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Con il primo rintocco alla campana Leonardo Tamburi, studente del Liceo Classico “Perticari” è stato eletto neo Presidente Interact Club Senigallia a.i. 2021/22 ricevendo il saluto delle massime autorità interactiane distrettuali collegate Via Zoom: la Responsabile Distrettuale 2090 (Abruzzo – Marche – Molise – Umbria) uscente Diletta Spinosa dell’Interact di Sulmona e il Rappresentante Distrettuale 2021/22 Pierfranco Di Zio dell’Interact Club Pescara Ovest.

La Presidente incoming del Rotaract cittadino Angelica Badioli, ha confermato la realizzazione futura di progetti comuni. La Segretaria distrettuale Giovani Generazioni Gianna Prapotnich ha portato i saluti e gli auguri di buon lavoro del Governatore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli. Il Presidente Leonardo, già Social Media Manager distrettuale, è stato spillato dal presidente 2020/21 Christian Broccolo e, dopo aver tracciato alcune linee progettuali, ha presentato la sua squadra: Sofia Berluti, Alessio Curi, Vittorio Vissani, Tommaso Garbin, Pietro Di Re.

Di diritto entrano nel club i 5 premiati con il riconoscimento In Studiis Laus destinato ai giovani meritevoli iscritti al IV anno degli Istituti Superiori di Senigallia: Giovanni Bruni del Liceo Scientifico Statale “E. Medi”, Francesca Martino dell’“IIS Corinaldesi-Padovano”, Noah Curzi dell’“IIS Corinaldesi-Padovano”, Swami Pierotti del Liceo Classico “G.Perticari”, Andrea Cicetti dell’IPSSART “A.Panzini”. Nuovi soci nell’Interact anche Linda Bramucci e Leonardo Ploschberger del COGEU. Sono altresì “Amici di Interact”: Ekatherina Pagoni – Matilde Massi (Past President) – Riccardo Di Re – Emma Bruscia – Christian Broccolo (Past President dal 1 luglio) e Tommaso Savini (Past President).

www.rotayclubsenigallia.it