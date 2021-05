Terminato a Senigallia il torneo di beach volley “Serie 1 Sun Sen” Tra le donne ha trionfato la coppia Annibalini - Calì, mentre tra gli uomini la vittoria è andata a Cecchini - Ingrosso

173 Letture Sport

Grande successo per il Torneo Serie 1 Sun Sen di Senigallia. Al termine della due giorni Matteo Ingrosso in coppia con l’anconetano Matteo Cecchini per il maschile e Valentina Calì in coppia con Eleonora Annibalini per il femminile, vincono la tappa ed il montepremi in palio.

Ingrosso e Cecchini si impongono per 2-0 su Paolo Ficosecco e Davide Benzi dopo una partita intensa che ha regalato scambi ad altissimo tasso tecnico. Terzo posto per la coppia Sacripanti – Alfieri.

Nel femminile, la coppia Annibalini- Calì, ha avuto la meglio sulle giovanissime They – Bridi. Terzo posto per Godenzoni – Gabellini che hanno superato al tie break Leoni-Ditta.

Tanti i nomi di livello nazionale che hanno partecipato al torneo: dal Leonardi fino a Gili, passando anche per atlete dell’indoor come Carlotta Cambi, palleggiatrice del Bisonte Firenze ma anche Ilenia Peretti e Valentina Pomili dell’Helvia Recina.

da: FederVolley Marche