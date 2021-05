“Medici delle Marche in testa a una triste classifica” Sindacato Anaao Assomed: "record di cessazioni volontarie, condizioni di lavoro sempre più insostenibili"

131 Letture Cronaca

“I dati inclusi in uno studio Anaao realizzato partendo dal Conto Annuale dello Stato si riferiscono al 2019 ma il trend già in crescita non può che peggiorare ed evidenzia una situazione di disagio di un’intera categoria, quella di medici, che è sfruttata, mal pagata, poco considerata eppure indispensabile”.