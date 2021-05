Massimo Bello vice-presidente dell’Aiccre Marche Senigallia rappresentata nell'associazione

Si è riunito questo pomeriggio il Comitato Direttivo dell’AICCRE Marche, eletto dall’Assemblea congressuale il 6 marzo scorso.



Una riunione on line, su piattaforma informatica, causa covid, che ha visto la partecipazione degli amministratori dei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Gradara, San Paolo di Jesi, Altidona, Frontone, Recanati, Campofilone, Mergo.

Per la Città di Senigallia, il Presidente del Consiglio Massimo Bello, che in proposito ha avuto la delega permanente dal Sindaco Olivetti a rappresentare la Città nei prossimi cinque anni in questa grande famiglia europea, che è la Federazione italiana dei Consigli dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Il Presidente Bello è stato eletto anche membro nel Consiglio Nazionale dell’AICCRE.

Questo pomeriggio, invece, nella riunione del Consiglio Direttivo regionale, Massimo Bello è stato eletto all’unanimità Vice Presidente Vicario dell’AICCRE Marche. Presidente il Sindaco di Fano Massimo Seri e il secondo Vice Presidente Riccardo Sacchi, Assessore al turismo di Macerata.

“Una responsabilità e un compito importanti – ha dichiarato il neo Vice Presidente Vicario Bello – soprattutto perché il ruolo degli enti locali rappresenta un punto di riferimento per le comunità e per il tessuto economico, sociale e culturale dei territori, che dall’Europa si aspettano più considerazione e, soprattutto, la possibilità di fruire, con procedute più accessibili, della programmazione finanziaria 2021-2027.”