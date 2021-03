Anche il comune di Senigallia al sedicesimo Congresso nazionale dell’AICCRE A rappresentare la città il presidente del consiglio Bello

92 Letture Politica

Il Comune di Senigallia parteciperà domani mattina, martedì 30 marzo, e mercoledì mattina, 31 marzo, al sedicesimo Congresso nazionale dell’AICCRE, che si svolgerà on line, su piattaforma KUDO, da Roma. A rappresentare la Città di Senigallia nella Federazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa sarà il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello, che ha ricevuto dal Sindaco Massimo Olivetti la delega permanente per i prossimi cinque anni a rappresentare il Comune.



Il Presidente Bello, eletto qualche settimana fa nel Direttivo della Regione Marche (venti membri) guidato dal Sindaco di Fano, Massimo Seri, e nel Consiglio Nazionale dei Comuni e delle Regioni d’Europa dell’AICCRE, parteciperà al Congresso nazionale quale delegato dell’AICCRE regionale.

“Senigallia deve sostenere la valorizzazione delle autonomie locali, le forme di cooperazione e di gemellaggio con altre realtà europee – ha commentato il Presidente Bello – individuando nell’area Adriatico-Balcanica uno dei contesti privilegiati per creare politiche di vicinato finalizzate alla soluzione di problemi comuni, al rafforzamento della democrazia e alla progettazione di proposte condivise e di partenariati concreti, nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione europea”.

“L’AICCRE non soltanto permetterà al nostro Comune – ha aggiunto Bello – di essere protagonista nel cuore dell’Europa, ma ci consentirà anche di lavorare insieme ad altri enti locali marchigiani, anch’essi pronti ad una serio e stretto sostegno a progetti di innovazione e a buone pratiche condivise. In tutto questo, lavorerò in stretta collaborazione con gli Assessori ai Gemellaggi e alle Politiche comunitarie, Elena Campagnolo e Alan Canestrari, con cui stiamo pensando ad un programma di interventi e di idee costruttive e realizzabili nell’arco dei prossimi cinque anni”.