“Vaccino, una giornata storica” Il Pd e Mangialardi: "massima copertura mediatica alla vaccinazione"

“Quella di oggi è una giornata storica, una possibile svolta rispetto alla drammatica fase che abbiamo vissuto nel corso di questo ultimo anno, segnato da una crisi sanitaria epocale che ha seminato lutti, dolore e disperazione nelle nostre comunità.

L’avvio di questa campagna di vaccinazione senza precedenti ci permette finalmente di dare concretezza ai desideri di sicurezza e serenità che ciascuno di noi custodisce in cuor suo, e, fatto ancora più importante, di iniziare a salvaguardare la salute e la vita di quei soggetti sociali fragili che più di altri hanno pagato la pandemia di Covid-19”.

Così scrivono gli otto consiglieri regionali del Partito Democratico all’Assemblea Legislativa delle Marche sull’avvio della campagna di vaccinazione di massa in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

“Il ringraziamento più grande – aggiunge il capogruppo Maurizio Mangialardi – va a tutto il personale sanitario, che da mesi si sta battendo in prima linea contro il Covid-19 e che in queste ore si trova ulteriormente impegnato a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione. Un impegno che continuerà ancora nei prossimi mesi per giungere quanto prima alla immunità di comunità. L’auspicio è questo momento storico rappresenti una grande lezione per tutti noi,per una società che forse ha in parte perso pericolosamente fiducia nella scienza e nella medicina, non di rado accodandosi alle deliranti e irresponsabili teorie di negazionisti, complottisti e ciarlatani dei movimento No Vax.Un’inclinazione a cui purtroppo, a volte per calcolo altre per convinzione convinzione, non è rimasto estraneo neanche il mondo politico. Anzi, sarà importante che proprio la politica e le istituzioni, anche a livello locale e in linea con quanto sta già facendo il governo nazionale, si adoperino per dare massima copertura mediatica alla campagna di vaccinazione e per organizzare un servizio efficiente e capillare nei territori al fine di permettere a tutti di accedere al vaccino”.