Il nuovo libro di Giuseppe Cristini: una dedica speciale le Marche nel cuore "Uno su mille…..come farcela da soli. Le 100 regole per arrivare al successo", raccontare se stesso per aiutare gli altri

140 Letture Cultura e Spettacoli

Esce in questi ultimi giorni del 2020 il libro“Uno su mille…..come farcela da soli. Le 100 regole per arrivare al successo”, l’ultima fatica di Giuseppe Cristini, presentato ad Ancona in diretta streaming, come è consuetudine in questi tempi ma con il cuore e l’entusiasmo di chi è innamorato della sua terra: le Marche.