Potere al Popolo per una Senigallia 365 giorni l’anno. Osare, creare potere popolare, il voto utile per un’alternativa di sistema

Durante l’ultimo comizio elettorale SENIGALLIA 365 GIORNI L’ANNO abbiamo parlato di coraggio e partecipazione. Abbiamo affrontato punto per punto, a partire dalle nostre proposte per la città, l’urgenza, oltre che la necessità di “VOLTARE PAGINA”, di organizzarci, di costruire un nuovo modello di rappresentanza delle istanze popolari.



La nostra pazienza, come precari, come lavoratori a tutele decrescenti, stagionali, finte partite iva, studenti, pensionati, è arrivata al limite. Siamo saturi di promesse, di pacche sulle spalle e di salari da fame, di professionisti della politica che continuano a dirci: #andràtuttobene, mentre i servizi sociali, sanitari, le politiche educative, abitative, urbane, le politiche economiche e per il lavoro si riducono a misure tampone, interventi straordinari, risposte inutili, artificiose e sterili per problemi strutturali che collegano Senigallia alle Marche e le Marche all’Italia.

Di seguito riportiamo l’intervento finale del nostro candidato sindaco Alessandro Merli. Il 20 il 21 settembre, facciamo una scelta coraggiosa, facciamoli tremare, facciamo tremare questo comitato d’affari, VOTA E FAI VOTARE POTERE AL POPOLO, l’unico voto utile, la vera tendenza al ritorno del pubblico nella vita di Senigallia.

“Oggi, per cambiare pagina c’è bisogno di coraggio e partecipazione. La distanza tra il cittadino e le istituzioni è sempre maggiore, nel gioco forza di chi vuole governare una città come fosse un comitato d’affari, una grande famiglia, ristretta agli interessi di parte e alla cerchia di amicizie. Per noi, non ci sono amici, nella vita politica la priorità ce l’ha l’interesse generale, ce l’ha il COMUNE. Una parola che storicamente indica come persone che abitano lo stesso territorio si mettono d’accordo, si confrontano sulla cosa pubblica, per apportare benefici alla collettività. Questo vuol dire Comune, il resto sono Comitati d’affari. Siamo arrivati al punto, che le grandi contraddizioni non possono essere più sanate nemmeno dal civismo, dalle liste civiche fatte di persone interessate ai cittadini, al territorio, perché le contraddizioni non nascono a Senigallia, nemmeno in Regione, nemmeno nello Stato, perché lo Stato è ormai solo un passacarte. La finanziaria la scrivono a Bruxelles, le politiche, quello che può fare o meno un’Amministrazione lo scrivono a Bruxelles. Se questo ospedale deve o non deve chiudere lo decidono a Bruxelles e allora di cosa abbiamo bisogno? Di portare avanti un movimento che curi, sì, l’interesse generale del territorio, ma che abbia alle spalle, come Potere al Popolo, un’organizzazione che si batte e che vuole diventare un nuovo strumento di rappresentanza per tutti quei settori esclusi dalla politica, che si batte per il ritorno del pubblico a gamba tesa nella politica del Paese. Abbiamo bisogno di riprendere il controllo su questo Paese e su questa città. Noi, come Potere al Popolo Senigallia ci batteremo per reinternalizzare tutti i servizi e lo faremo attraverso i tavoli di confronto permanente tra cittadini, comitati, associazioni, forze sociali. Non è un caso che negli ultimi anni a Senigallia siano fioriti comitati cittadini che si battono per la difesa del territorio, della salute, per il futuro di tutti. Sono fioriti perché non c’è più un occhio attento, un orecchio che dia ascolto agli interessi generali della popolazione. Per questo abbiamo bisogno di coraggio per voltare pagina, oggi il vero voto utile non è tra Volpini e Olivetti, ma tra Volpini, Olivetti e POTERE AL POPOLO! Sceglietela voi la strada, facciamola, con Potere al Popolo cammineremo tutti insieme verso la riconquista dei diritti perduti, riprendendoci il controllo di questa città. Possiamo renderla migliore, potranno vivere meglio le frazioni abbandonate, senza tubi del gas a cielo aperto o bombe d’acqua! Chi sa se un giorno, questo termine assurdo, giornalistico, cesserà di esistere, perché BOMBE D’ACQUA è UN NEOLOGISMO! Fintanto che i Comuni avevano il controllo sulle società di gestione del territorio, la parola bombe d’acqua non è stata mai usata. La questione è che con gli appalti si rovina tutto e cresce il divario tra la vetrina scintillante del centro e del lungomare, dove ci sono i riflettori puntati, e le periferie, le frazioni, i quartieri, dove c’è tradizione, dove ci sono aziende e professionalità, dove il verde pubblico va sistemato e mancano gli attraversamenti pedonali. “Noi sappiamo come amministrare una città”, dicono a destra e sinistra. No, voi non lo sapete perché non avete orecchio per i cittadini. Nella nostra lista, lo abbiamo fatto apposta, non abbiamo voluto professionisti della politica, non abbiamo voluto persone che potessero curare interessi privati, di parte. La nostra politica è per gli interessi generali. Non vogliamo grandi opere inutili: prima di continuare a costruire, prima di fare grandi promesse, vogliamo che questa urbe già satura di costruzioni sia SICURA! Facciamo una scelta coraggiosa, facciamoli tremare, facciamo tremare questo comitato d’affari, VOTA E FAI VOTARE POTERE AL POPOLO, l’unico voto utile, la vera tendenza al ritorno del pubblico nella vita di Senigallia. Siamo un paese delle disuguaglianze, dati Istat alla mano l’8% della popolazione più ricca in Italia detiene il patrimonio complessivo della popolazione più povera, è finita la progressività fiscale, sono finiti i diritti dei lavoratori, è finito il pubblico servizio, ecco, ci avevano fatti grandi promesse in questi ultimi 30 anni, quelle promesse sono state ampiamente disattese, VOLTIAMO PAGINA.”

Alessandro Merli, 32 anni, candidato sindaco di Potere al Popolo Senigallia

