Referendum: Sì o No a taglio parlamentari? “Video confronto” curato da Senigallia Notizie In esclusiva il dibattito tra rappresentanti locali delle due parti: Elisabetta Palma per il sì e Silvana Amati per il no - VIDEO

Siamo partiti da un ambito senigalliese, con le video interviste a candidati sindaci e consiglieri comunali, abbiamo proseguito con quello marchigiano, con gli incontri con i candidati alle regionali, terminiamo il “viaggio” di Senigallia Notizie nella campagna elettorale 2020 con un video confronto sul tema nazionale del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Hanno accettato l’invito della nostra Redazione Silvana Amati, rappresentante del comitato di Senigallia per il No al referendum, ed Elisabetta Palma, portavoce uscente in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, parte politica promotrice della riforma e schierata per il Sì al referendum.

Alle due esponenti delle parti contrapposte al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sul taglio del numero di parlamentari, sono stati concessi 3 minuti di tempo per esporre le ragioni del voto a favore o contro il taglio dei parlamentari, seguiti da 2 minuti per una replica e un minuto finale per un appello al voto. Il tutto proposto ai lettori di Senigallia Notizie sotto forma di confronto video, condotto dal direttore responsabile Massimo Mariselli e filmato con l’amichevole collaborazione tecnica di Alberto Olivieri.

GUARDA il video confronto tra Elisabetta Palma e Silvana Amati

Anche sul canale YouTube Senigallia Notizie puoi guardare il video

Come dicevamo, con questa pubblicazione si conclude la serie di video interviste curate dalla Redazione di Senigallia Notizie per presentare al nostro pubblico le varie competizioni elettorali che avranno luogo il 20 e 21 settembre, chiamando ai seggi tutti gli aventi diritto al voto in Italia per esprimersi sulla riforma costituzionale del taglio del numero di parlamentari, per il rinnovo di governi e Consigli di 7 Regioni, tra cui le Marche, e per l’elezione di 1.184 sindaci e consigli comunali, tra cui quelli di Senigallia.

Per riguardare le precedenti pubblicazioni, potete accedere al canale YouTube Senigallia Notizie, al quale vi raccomandiamo di iscrivervi, attivando le notifiche per non perdere tutte le nuove pubblicazioni, oppure potere seguire i collegamenti che qui riportiamo.

Sette interviste per sette candidati a sindaco di Senigallia: guarda il “video confronto”

Video interviste ai candidati consiglieri comunali di Senigallia

prima parte – seconda parte – terza parte

Le video interviste esclusive ai candidati in lizza alle elezioni regionali Marche 2020