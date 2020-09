Luigi Giacomelli si candida col Pd Senigallia Correrà per la carica di consigliere comunale

167 Letture Politica

Sono Luigi Giacomelli, ho 24 anni e sto studiando economia e commercio ad Ancona.

Ho avuto la fortuna di studiare un anno all’estero, viaggiare in molti paesi del mondo e confrontarmi con culture e stili di vita differenti. Dopo queste esperienze ho capito che nessun posto è come casa e, per questo motivo, ho deciso di mettermi alla prova per portare il mio contributo ed aiutare Senigallia in modo pratico e diretto. Il futuro scorre nelle mani dei giovani ed è ora di afferrarlo. Prendo in mano un interesse: questa città, la nostra.

Ho deciso di mettermi in gioco perché credo fortemente nella grande possibilità di crescita della comunità intera mentre, in particolare, voglio contribuire a dare una risposta alle esigenze dei giovani: lo sviluppo del digitale, il potenziamento delle infrastrutture sportive e una rinnovata progettualità per gli eventi che coinvolgono la nostra città sono temi che maggiormente mi appassionano. Questo è il momento in cui la voce dei giovani non deve essere solo ascoltata passivamente ma vuole essere parte integrante del processo decisionale cittadino.

Nonostante un giovane non abbia esperienza amministrativa, può contribuire alla crescita della comunità fornendo punti di vista innovativi che sono naturalmente propri solamente di quella classe di età.

In particolare, il mio impegno sarà per l’immediato miglioramento delle infrastrutture di rete a banda ultra larga, interamente in fibra ottica, per garantire a tutti la fruibilità nel mondo del web. I servizi digitali del Comune dovranno essere riprogettati in modo integrato per l’intera macchina comunale in modo da rendere più semplici le pratiche degli utenti e maggiormente efficiente la comunicazione tra uffici.

In merito allo sport, è prioritario pensare ad investimenti sulle strutture sportive e, in particolare, quelle delle frazioni senza trascurare la ricerca di finanziamenti sovraordinati per creare un ambiente sportivo polifunzionale che possa essere anche palcoscenico per eventi nazionali.

Per ultimo ma non perché di minor importanza, sembra fondamentale modernizzare, seguendo ma anche anticipando la continua evoluzione della nostra società, l’offerta culturale, musicale e turistica che ruota attorno a Senigallia e al suo entroterra.