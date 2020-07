“E il patto per la sicurezza del Misa a Senigallia?” Per la Lega "troppe promesse non mantenute"

Il 26 maggio 2015 veniva diffusa la notizia riguardante “Il patto di ferro per il fiume Misa e la sicurezza” stipulato alla Rotonda di Senigallia tra Ceriscioli e Mangialardi, finalizzato a sbloccare i finanziamenti per la messa in sicurezza del fiume Misa ed altre opere.

I giornali titolarono così l’evento :

Incontro Ceriscioli-Mangialardi, patto di ferro per il fiume Misa e la sicurezza………….Potete già iniziarlo a chiamare il “Patto della Rotonda”

Signore e signori ricomincia il balletto di promesse e passerelle,dopo la riunione “a porte ben chiuse” alla quale abbiamo assistito sabato scorso con il Consiglio Grande in tema di Sanità, a distanza di una settimana il “DUO” del “Patto di ferro” (ormai ossidato) ci regala una nuova chicca.

Il 17 luglio La Regione Marche, con il supporto del Consorzio di Bonifica, ha presentato un nuovo progetto riguardante i rischi di esondazione dei principali corsi d’acqua dell’Anconetano e del Maceratese.

“Oggi abbiamo raccontato nuovi manufatti, ponti, attraversamenti, dragaggi, un enorme cantiere composto da centinaia di opere che hanno impegnato la Regione e dove ognuno ha contribuito con capacità tecnica per garantire risultati”.

E dopo aver letto questi racconti di grandi opere, molti cittadini senigalliesi (e non) si staranno chiedendo di cos’altro abbiano parlato durante la “riunione delle meraviglie”, a noi è sembrato di rivedere il Presidente CONTE mentre annunciava all’Italia intera UNA POTENZA DI FUOCO MAI VISTA…..

Teniamoci forte perché da qui a settembre ne sentiremo di tutti i colori.

Sei anni sono passati dal Patto della Rotonda ed ancora si va avanti a suon di FAREMO…. INVESTIREMO…..REPERIREMO…. nel frattempo i cittadini tremano ad ogni emissione di allerta meteo e contano i danni dopo i temporali (ricordiamoci dei danni che ha fatto il maltempo l’anno scorso il 4 ed il 9 luglio 2019)

La Lega, attenta ai bisogni dei cittadini ed ai problemi della vita reale, si farà promotrice “FATTIVA” su interventi per i quali Comune e Regione hanno sempre PROCLAMATO E PROMESSO in clima elettorale, ma che poi si sono dimenticati di realizzare, dimenticando tutto seduti nelle loro comode poltrone dorate……

Direttivo Lega Senigallia